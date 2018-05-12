Кошка-хипстер покорила Instagram: фото пушистой модницы

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@zappa_the_cat

Питомица выглядит, как модель, а ее хозяйка рассказывает, что образ кошки вдохновлен моделью Джиджи Хадид

Стильная белая кошечка, по кличке Заппа, привлекла внимание интернет-пользователей к своей персоне своими стильными фотоснимками.

Хозяйка белоснежной кошки, Лана Вермиген, рассказывает, что Заппа просто обожает позировать. Сама Лана одевает своего питомца в милые наряды и оформляет снимки так, что они похожи на выдержки из глянцевых журналов. Сделанные на заказ худи Supreme и Stussy, футболки Comme des Garsons, дождевик Vetements – за такой гардероб, пусть и крошечного размера, можно умереть.

Лана отмечает, что когда только завела себе любимца, то постоянно фотографировала ее на телефон и не могла удержаться, чтобы не опубликовать милую фотографию кошки в своем профиле. Вскоре ее подписчики начали жаловаться, что на странице они видят только кота и Лана решила создать отдельный аккаунт для своего любимца.

Обычная одежда для животных казалась Лане слишком скучной, поэтому вся одежда Заппы сшита на заказ. Лана прилагает большое количество усилий, чтобы одежда получалась реалистичной. Ей нравится отслеживать в сети новые коллекции Gucci, Stone Island и Celine, вдохновляясь которыми, она создает наряды для своей любимицы.

Лана Верминген говорит, что Заппа очень дружелюбна и любопытна. Последняя стремится исследовать все уголки в доме. Вдохновением в плане стиля и поз для кошки Лана называет знаменитую американскую модель Джиджи Хадид, отмечая, что это любимая знаменитость ее кошки. На страницу Заппы в Instagram подписано более 70 тыс. человек.

Джерело: joinfo.ua