Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
- Сьогодні, 19:22
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Розсилка
Самое интересное происходит на заднем плане
Забавные снимки, на которые случайно попавли неожиданные детали
В интернете набирают популярности фотографии, в которых все самое интересное происходит на заднем плане. Такие снимки публикуют в различных соцсетях пользователи со всего мира.
Это как раз тот случай, когда происходящее на заднем плане дополняет главные события, а иногда - даже затмевает их.
Ведь обычное фото праздничного стола станет веселее, если позади появится незваный гость? А традиционные романтические фотосессии только выиграют, если на них можно будет разглядеть улыбающегося ската или собак в процессе совокупления.
Особенно интересны фото из известных туристических мест. Ведь каждый, подбирая ракурс для себя, не задумывается, насколько странно эта поза выглядит на фото других людей. Ну и конечно заслуживают похвалы снимки со светских событий, омраченных равнодушными к торжествам гостями.
Глядя на эти фото, невольно задумываешься — и зачем их авторы так старательно позируют, если внимание зрителя все равно будет приковано к тому, что происходит на заднем плане. Может, стоит посочувствовать бедолагам, чьи селфи безнадежно испорчены? Или украшены, тут уже не понять.
Джерело: ofigenno.com