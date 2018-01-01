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    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане

    Забавные снимки, на которые случайно попавли неожиданные детали
    В интернете набирают популярности фотографии, в которых все самое интересное происходит на заднем плане. Такие снимки публикуют в различных соцсетях пользователи со всего мира. Это как раз тот случай, когда происходящее на заднем плане дополняет главные события, а иногда - даже затмевает их. Ведь обычное фото праздничного стола станет веселее,
    • Сьогодні, 19:22
    • Розсилка
    <p>Самое интересное происходит на заднем плане</p>

    Самое интересное происходит на заднем плане

    Забавные снимки, на которые случайно попавли неожиданные детали

    В интернете набирают популярности фотографии, в которых все самое интересное происходит на заднем плане. Такие снимки публикуют в различных соцсетях пользователи со всего мира.

    Это как раз тот случай, когда происходящее на заднем плане дополняет главные события, а иногда - даже затмевает их.

    Ведь обычное фото праздничного стола станет веселее, если позади появится незваный гость? А традиционные романтические фотосессии только выиграют, если на них можно будет разглядеть улыбающегося ската или собак в процессе совокупления.

    Особенно интересны фото из известных туристических мест. Ведь каждый, подбирая ракурс для себя, не задумывается, насколько странно эта поза выглядит на фото других людей. Ну и конечно заслуживают похвалы снимки со светских событий, омраченных равнодушными к торжествам гостями.

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    на весь екран згорнути
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане
    Сеть смеется над фотографиями с курьезами на заднем плане

    Глядя на эти фото, невольно задумываешься — и зачем их авторы так старательно позируют, если внимание зрителя все равно будет приковано к тому, что происходит на заднем плане. Может, стоит посочувствовать бедолагам, чьи селфи безнадежно испорчены? Или украшены, тут уже не понять.

    Джерело: ofigenno.com

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