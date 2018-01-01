Советы Маган Маркл. Лучшие свадебные платья королев и принцесс

Примеры идеальных свадебных платьев для настоящих принцесс и будущих королев

День свадьбы Меган Маркл и принца Гарри назначен на 19 мая этого года. По мере приближения к этой дате сеть полнится предположениями и догадками о том, какое свадебное подвенечное платье наденет американская актриса, котрая вскоре станет чоленом монаршей семьи Великобритании. Принц Гарри и мисс Маркл довольно серьезно занимаются



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Маган Маркл выбирает свадебное платье

Примеры идеальных свадебных платьев для настоящих принцесс и будущих королев

День свадьбы Меган Маркл и принца Гарри назначен на 19 мая этого года. По мере приближения к этой дате сеть полнится предположениями и догадками о том, какое свадебное подвенечное платье наденет американская актриса, котрая вскоре станет чоленом монаршей семьи Великобритании.

Принц Гарри и мисс Маркл довольно серьезно занимаются планированием своего бракосочетания. Вопрос выбора свадебного платья не стало исключением. Над стилем невесты работает ее подруга Джессика Малруни.

Меган придется тщательно следить за тем, чтобы платье для торжественной церемонии в часовне святого Георгия в Виндзорском замке соответствовало всем требованиям. Ведь со времен Королевы Виктории платья королевских невест должны быть только белыми. Еще одно обязательное требование касается использования кружева в отделке наряда.

Но, к счастью, она может выбрать себе дизайнера, который примирит все эти традиции с ее индивидуальным стилем. А желающих сделать это – хоть отбавляй.

Тем более, примеров идеальных свадебных платьев у невесты принца Гарри - достаточно. Давайте посмотрим, какие наряды выбирали для своих свадеб другие принцессы и будущие королевы.

Учитывая такую кропотливую подготовку, не остается сомнений, что платье Маган будет не будет проигрывать на фоне вышеупомянутых нарядов.