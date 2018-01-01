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    Папарацци подловили Владимира Кличко с женой на пляже

    Спортсмен наслаждается семейным отдыхом на пляже в Барбадосе
    Легендарный украинский боксер Владимир Кличко вместе со своей супругой актрисой Хейден Пенетьери проводят отпуск на пляжах Барбадоса. Влюбленных супругов подловили папарацци. Фотографам удалось стать свидетелями очень личных сцен в их отношениях. Пресса отмечает, что «родители трехлетней Кайи Евдокии ведут себя как влюбленные школьники,
    • Сьогодні, 17:01
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    Владимир Кличко и Хейден Пенетьери
    Владимир Кличко и Хейден Пенетьери

    Спортсмен наслаждается семейным отдыхом на пляже в Барбадосе

    Легендарный украинский боксер Владимир Кличко вместе со своей супругой актрисой Хейден Пенетьери проводят отпуск на пляжах Барбадоса. Влюбленных супругов подловили папарацци. Фотографам удалось стать свидетелями очень личных сцен в их отношениях. Пресса отмечает, что «родители трехлетней Кайи Евдокии ведут себя как влюбленные школьники, улыбаются, нежно смотрят друг на друга и балуются».

    Этими фото развеиваются всякие слухи о том, что в отношениях Владимира и Хейден наметились разногласия.

    Также пользователи сети интересуются, почему 28-летняя Пенетьери отдает предпочтение закрытым купальникам. А самого Владимира Кличко сравнивают с героем популярного фильма «Спасатели Малибу».

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    Папарацци подловили Владимира Кличко с женой на пляже
    Папарацци подловили Владимира Кличко с женой на пляже
    Папарацци подловили Владимира Кличко с женой на пляже
    Папарацци подловили Владимира Кличко с женой на пляже
    Папарацци подловили Владимира Кличко с женой на пляже
    Папарацци подловили Владимира Кличко с женой на пляже
    Папарацци подловили Владимира Кличко с женой на пляже
    Папарацци подловили Владимира Кличко с женой на пляже

    Напомним, Володя считает, что совместное дитя связало их с Хейден крепче, чем официальный брак, и поэтому никакой спешки со свадьбой у них нет. А Пенетьери призналась, что не наденет платье невесты, пока не избавится от лишних килограммов, которые набрала во время беременности.

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    Джерело: Табло ID

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