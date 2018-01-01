Папарацци подловили Владимира Кличко с женой на пляже

Спортсмен наслаждается семейным отдыхом на пляже в Барбадосе

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко вместе со своей супругой актрисой Хейден Пенетьери проводят отпуск на пляжах Барбадоса. Влюбленных супругов подловили папарацци. Фотографам удалось стать свидетелями очень личных сцен в их отношениях. Пресса отмечает, что «родители трехлетней Кайи Евдокии ведут себя как влюбленные школьники,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владимир Кличко и Хейден Пенетьери

Спортсмен наслаждается семейным отдыхом на пляже в Барбадосе

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко вместе со своей супругой актрисой Хейден Пенетьери проводят отпуск на пляжах Барбадоса. Влюбленных супругов подловили папарацци. Фотографам удалось стать свидетелями очень личных сцен в их отношениях. Пресса отмечает, что «родители трехлетней Кайи Евдокии ведут себя как влюбленные школьники, улыбаются, нежно смотрят друг на друга и балуются».

Этими фото развеиваются всякие слухи о том, что в отношениях Владимира и Хейден наметились разногласия.

Также пользователи сети интересуются, почему 28-летняя Пенетьери отдает предпочтение закрытым купальникам. А самого Владимира Кличко сравнивают с героем популярного фильма «Спасатели Малибу».

Напомним, Володя считает, что совместное дитя связало их с Хейден крепче, чем официальный брак, и поэтому никакой спешки со свадьбой у них нет. А Пенетьери призналась, что не наденет платье невесты, пока не избавится от лишних килограммов, которые набрала во время беременности.

Джерело: Табло ID