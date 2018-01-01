Опубликованы милые фото самых знаменитых в мире отцов

Звездные папы полны теплых эмоций от проведения времени со своими детьми

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала прессе о том, что ей очень нравятся совместные интересы мужа и сына. Например, в выборе мультфильмов вкусы старшего сына принца Джорджа совпадают со вкусом отца, принца Уильяма. «Дети только сейчас начинают смотреть мультфильмы. «Паддингтон» безусловно был его любимым фильмом, а



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Марк Цукерберг с дочерью

Звездные папы полны теплых эмоций от проведения времени со своими детьми

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала прессе о том, что ей очень нравятся совместные интересы мужа и сына. Например, в выборе мультфильмов вкусы старшего сына принца Джорджа совпадают со вкусом отца, принца Уильяма.

«Дети только сейчас начинают смотреть мультфильмы. «Паддингтон» безусловно был его любимым фильмом, а теперь к нему добавился и «Тайна Коко». Это очевидно, из-за интереса Уильяма к фильму. Здорово, что у отца и сына есть общие интересы», – рассказала Кейт Миддлтон.

Пример семьи принца очень положительный, ведь обычно папы остаются на втором плане. Чаще всего мы видим малыша-«селебрити» на руках у матери.

Мы отобрали самые эмоциональные, искренние и милые фотографии, иллюстрирующие крепкую связь отцов со своими детьми. Они доказывают, что быть мужественным ─ это, в том числе, не бояться выражать свои чувства.

На этих фотографиях звездные папы полны теплых эмоций от проведения времени со своими детьми. Они вместе гуляют в парках, посещают спортивные мероприятия и отдыхают у бассейнов.

Джерело: www.marieclaire.ru