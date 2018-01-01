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    Опубликованы милые фото самых знаменитых в мире отцов

    Звездные папы полны теплых эмоций от проведения времени со своими детьми
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала прессе о том, что ей очень нравятся совместные интересы мужа и сына. Например, в выборе мультфильмов вкусы старшего сына принца Джорджа совпадают со вкусом отца, принца Уильяма. «Дети только сейчас начинают смотреть мультфильмы. «Паддингтон» безусловно был его любимым фильмом, а
    • Сьогодні, 20:42
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    Марк Цукерберг с дочерью
    Марк Цукерберг с дочерью

    Звездные папы полны теплых эмоций от проведения времени со своими детьми

    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала прессе о том, что ей очень нравятся совместные интересы мужа и сына. Например, в выборе мультфильмов вкусы старшего сына принца Джорджа совпадают со вкусом отца, принца Уильяма.

    «Дети только сейчас начинают смотреть мультфильмы. «Паддингтон» безусловно был его любимым фильмом, а теперь к нему добавился и «Тайна Коко». Это очевидно, из-за интереса Уильяма к фильму. Здорово, что у отца и сына есть общие интересы», – рассказала Кейт Миддлтон.

    Пример семьи принца очень положительный, ведь обычно папы остаются на втором плане. Чаще всего мы видим малыша-«селебрити» на руках у матери.

    Мы отобрали самые эмоциональные, искренние и милые фотографии, иллюстрирующие крепкую связь отцов со своими детьми. Они доказывают, что быть мужественным ─ это, в том числе, не бояться выражать свои чувства.

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    Райан Рейнольдс с дочерью
    Райан Рейнольдс с дочерью
    Орландо Блум с сыном
    Орландо Блум с сыном
    Кронпринц Норвегии Хокон с дочерью
    Кронпринц Дании Фредерик с дочерью
    Джуд Лоу с сыновьями
    Том Харди с сыном
    Джереми Реннер с дочерью
    Неймар с сыном
    Энрике Иглесиас с дочерью
    Кристиан Бейл с сыном
    Рики Мартин с сыновьями
    Алек Болдуин с сыном
    Брэдли Купер с дочерью
    Марк Цукерберг с дочерью
    Дуэн Джонсон с дочерью
    Джастин Трюдо с сыном
    Джастин Тимберлейк с сыном
    Дэвид Бекхэм с дочерью
    Князь Монако Альбер II с сыном
    Принц Уильям с сыном
    Даниэль герцог Вестергетландский с дочерью
    Принц Чарльз с сыновьями
    Крис Хемсворт с дочерью

    На этих фотографиях звездные папы полны теплых эмоций от проведения времени со своими детьми. Они вместе гуляют в парках, посещают спортивные мероприятия и отдыхают у бассейнов.

    Джерело: www.marieclaire.ru

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