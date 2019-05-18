Компания превращает пепел домашних любимцев в стеклянные реплики лап



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boredpanda.com

Потеря любимого будь то человека или животного, является одним из самых сложных переживаний в жизни

Чтобы помочь сохранить воспоминания, многим из нас нравится иметь физическое напоминание, чтобы всегда быть под рукой, что-то красивое и значимое, в котором содержится сущность ушедшего друга.

Davenport Memorial Glass специализируется именно на таких физических напоминаниях, создавая памятные предметы, которые наполняют небольшое количество пепла любимого человека потрясающими стеклянными произведениями искусства.

Лапы для домашних животных особенно популярны и достаточно малы, чтобы вы могли носить с собой маленький кусочек любимой кошки или собаки, куда бы вы ни пошли.

«Наша цель - физически запечатлеть момент, создать подарок, который возвращает память», - пишет Давенпорт на своем веб-сайте.

«Ничто не сравнится со временем, проведенным с любимыми, но мы надеемся помочь в их сохранении и воспоминании о драгоценном времени, которое вы провели вместе».

Хотя домашние животные составляют огромную часть нашей жизни, формальных обычаев их увековечивания не существует. Если любители домашних животных решат что-либо сделать, большинство захочет похоронить своих пушистых друзей.

Существуют кладбища для домашних животных, и люди могут выбрать для того, чтобы похоронить или кремировать там своих питомцев вместе с надгробиями и статуями, как мы делаем это для людей.

Однако, если у вас нет кладбища для домашних животных поблизости и вы чувствуете, что, возможно, формального захоронения слишком много, памятные предметы Давенпорта предлагают со вкусом альтернативу.





Вам просто нужно как-то достать небольшую ложку пепла и отправить их в Давенпорт по почте.

Джерело: boredpanda.com