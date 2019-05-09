Texas SandFest собирает огромные толпы людей на пляже в Порт-Аранзасе



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boredpanda.com

Крупнейшее событие года приглашает тысячи людей полюбоваться необыкновенным искусством песка, расположенным вдоль побережья

В этом году 20 скульпторов со всего мира решили продемонстрировать свои невероятные навыки для участия в конкурсе. Мероприятие было наполнено творческими художниками по песку, которые решили создавать морских черепах, детально разработанные замки из песка и даже слонов.

Одна скульптура на этом мероприятии выделялась больше всего. Деймон Ланглуа был удостоен первого места за свою скульптуру, изображающую то, что, похоже, изображает Линкольна, который называется «Либерти Крумблинг».

Канадского скульптора похвалили за умело сделанное визуальное представление 16-го президента Соединенных Штатов. Скульптура начала поднимать вопросы в Интернете, когда люди размышляли о том, связана ли идея, лежащая в основе произведения искусства, с текущей политической ситуацией в Соединенных Штатах.

Некоторые люди говорят, что они считают, что творение прекрасно отражает то, что Линкольн будет чувствовать по отношению к стране сегодня.

Сюзанна Альтамаре, главный скульптор Техасского песчаного фестиваля, рассказала, как оцениваются скульптуры. «Песчаные скульптуры судят об оригинальности, степени сложности, правильных пропорциях, чистоте отделанных поверхностей и факторе WOW», - сказала она.

У участников также есть возможность проголосовать за своих фаворитов. Скульптура, получившая наибольшее количество голосов посетителей, получает приз зрительских симпатий.

Техасский песочный фестиваль начался в 1997 году. Прошло всего пару лет, чтобы мероприятие превратилось в трехдневный семейный фестиваль. Сегодня мероприятие собирает десятки тысяч человек и запланировано, когда в этом районе будет наименьшее количество туристов.

Джерело: boredpanda.com