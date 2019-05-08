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    Фото

    Объявлены победители фотоконкурса «Портрет человечества - 2019»

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    Фабиан Мьюир, &laquo;Руки, которые качают колыбель&raquo;, Нампхо, Северная Корея - Объявлены победители фотоконкурса «Портрет человечества - 2019»
    Фабиан Мьюир, «Руки, которые качают колыбель», Нампхо, Северная Корея

    «Портрет человечества» - международный конкурс фотографии от компании 1854 Media, British Journal of Photography и фотоагентства Magnum Photos

    Журнал British Journal of Photography объявил 50 победителей и 200 финалистов фотоконкурса «Портрет человечества».

    Конкурсантам было нужно задокументировать универсальные человеческие эмоции и продемонстрировать, что объединяет людей по всему миру.

    Снимки из шорт-листа войдут в фотокнигуот издательства Hoxton Mini Press, а 50 победивших работ будут показаны на выставках.

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    Роланд Блазеевский, «Килиманджаро»
    Натали Леннард, «Аквароды», Великобритания
    Ин Ван, «Под кожей», Шицзячжуан, Хэбэй, Китай
    Тодд Энтони, «Дзюнъити Тадзима», Япония
    Фабиан Мьюир, «Руки, которые качают колыбель», Нампхо, Северная Корея
    Роман Шаленкин, «Рабочая. Угольный завод», Россия
    Гэвин Ли, «„Герцогиня“ Брайан на его кухне», Великобритания
    Катинка Херберт, «Луис Паттерсон Арбойн, кубинская сборная по фехтованию», Гавана, Куба
    Михал Соларски, «Злата», Украина
    Манос Чацыконстантис, «Еврейские дети празднуют Пурим», Лондон, Великобритания
    Джулия Фриджери, «Серфинг», Рамин, Иран

    Авторы, занявшие второе и третье места, получат по $2 500, а обладатель первого места — $5 тысяч.

    Джерело: Bird In Flight

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