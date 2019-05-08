Объявлены победители фотоконкурса «Портрет человечества - 2019»

Журнал British Journal of Photography объявил 50 победителей и 200 финалистов фотоконкурса «Портрет человечества».

Конкурсантам было нужно задокументировать универсальные человеческие эмоции и продемонстрировать, что объединяет людей по всему миру.

Снимки из шорт-листа войдут в фотокнигуот издательства Hoxton Mini Press, а 50 победивших работ будут показаны на выставках.

Авторы, занявшие второе и третье места, получат по $2 500, а обладатель первого места — $5 тысяч.