Объявлены победители фотоконкурса «Портрет человечества - 2019»
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Розсилка
Фабиан Мьюир, «Руки, которые качают колыбель», Нампхо, Северная Корея
«Портрет человечества» - международный конкурс фотографии от компании 1854 Media, British Journal of Photography и фотоагентства Magnum Photos
Журнал British Journal of Photography объявил 50 победителей и 200 финалистов фотоконкурса «Портрет человечества».
Конкурсантам было нужно задокументировать универсальные человеческие эмоции и продемонстрировать, что объединяет людей по всему миру.
Снимки из шорт-листа войдут в фотокнигуот издательства Hoxton Mini Press, а 50 победивших работ будут показаны на выставках.
Авторы, занявшие второе и третье места, получат по $2 500, а обладатель первого места — $5 тысяч.
Джерело: Bird In Flight