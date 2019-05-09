В Бангкоке открылось кафе, где посетителей развлекают 12 корги



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boredpanda.com

Ничем непримечательное кафе в Таиланде неожиданно обрело большую популярность. Началось все с того, что у хозяйской собаки породы корги появились щенки

Владелица решила их оставить себе, и, к своему удивлению, заметила, что посетителям кафе очень нравится общаться с животными. Она придумала заведению новое название — «Корги в саду».

Сейчас в кафе живет 12 очаровательных корги с именами одно забавнее другого: Дин, Квин, Поркчоп, Пампкин, Сэлмон, Бин, Бон, Бейбикорн, Блоссом, Блубелл, Барли и Баттекап.



Породе вельш-корги пемброк уже более 3 тыс. лет. Эти пастушьи собаки напоминают маленьких овчарок. Родина животных — британский Уэльс. Корги — признанные любимцы английской королевы Елизаветы Второй. В Таиланде эта порода стала популярна благодаря дружелюбному нраву собак.



Хозяйка кафе — Танчанок Канавонг — говорит, что даже не думала использовать собак для получения прибыли. Дело в том, несмотря на большое желание, у многих тайцев нет возможности завести домашнее животное — в Бангкоке для этого слишком много препятствий.

По этой причине, посетители согласны платить 11 долларов в час за возможность провести время в обществе забавных пушистых собак. Люди обожают играть с животными за чашечкой чая или кофе.



А те, кто не имеют возможности пообщаться с этими очаровательными собаками, могут полюбоваться их фото в Instagram-аккаунте кафе.

Джерело: boredpanda.com