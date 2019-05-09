Исландия сверху: захватывающие воздушные снимки одной из самых фантастических стран



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instagram.com/gabornagy_photography

Талантливый фотограф-путешественник показал, как выглядит таинственная Исландия с высоты птичьего полета

Побывать в Исландии и увидеть фантастические красоты этой страны сейчас мечтает каждый второй. Страну нельзя назвать самой доступной и легкой для туристов, и тем не менее все больше людей каждый год решает отправиться сюда в путешествие.

Всему виной умопомрачительные исландские пейзажи, характерные только для этих краев и несравнимые ни с одним другим местом на планете. Даже фотографии отсюда иногда выглядят настолько сказочно, что невольно задумываешься о реальности увиденных территорий.

Габор Наги - венгерский фриланс фотограф, который живет в Будапеште. Парень настолько умело пользуется камерой, даже стал послом Sony Alpha.

Несмотря на то, что в его родной стране нет больших гор, то его любовь к альпийских ландшафтов должна сформироваться еще в юном возрасте. Походы и подъемы получили новый смысл, когда Габор начал брать с собой камеру.

Сейчас парень специализируется на съемках в арктических регионах, среди которых Исландия, Норвегия, а также в высоких горах, например, Доломитах, Альпах и Татрах. Готовые увидеть, как выглядят захватывающие пейзажи Исландии с высоты птичьего полета?

От озер, водопадов и лавовых полей просто дух захватывает.

Джерело: maximum.fm