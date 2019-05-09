Проекты реконструкции Нотр-Дама: огненный купол, хрустальный шпиль и пентхаус



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boredpanda.com

Пятнадцатого апреля в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) произошел масштабный пожар, в результате которого обрушились крыша и шпиль здания

После этого власти Франции объявили конкурс на проект реконструкции собора. Свои предложения прислали дизайнеры со всего мира. Одни считают, что нужно воссоздать оригинальную форму разрушенных конструкций, другие предлагают абсолютно новые архитектурные решения для крыши и шпиля, третьи хотят построить пентхаус с бассейном и вертолетной площадкой или же гигантскую оранжерею под стеклянным куполом.

Итальянские архитекторы Массимилиано и Дориана Фуксас предложили проект новой крыши со шпилем из хрусталя Baccarat. По замыслу архитекторов хрусталь будет подсвечиваться ночью. «Хрусталь символизирует хрупкость истории и духовность, а свет — нематериальность», — говорят авторы проекта.

Французский дизайнер Матье Леанье «в провокационном ключе, следуя пожеланиям консерваторов», предлагает воссоздать шпиль собора, каким он был во время пожара.

«Мне нравится эта идея о замороженном моменте в истории, который останется на века. Проект представляет собой монументальные языки пламени, покрытые золотом. Для меня это способ запечатлеть катастрофу и создать нечто прекрасное, превратив мимолетный момент в вечность».

Словацкая студия Vizumatelier предлагает заменить шпиль башней с прожектором, направляющим мощный поток света в небо. «Во времена готики строители пытались достичь небес. Теперь появилась возможность соединить небо с землей».

Бразильская архитектурная студия AJ6 Studio предлагает сделать крышу и шпиль сплошным цветным витражом с естественным освещением в дневное время и внутренней подсветкой ночью. Таким образом архитекторы попытались обыграть связь неба и земли в готическом стиле.

Французский архитектор и художник Давид Деру предложил «идеалистический проект перестройки Нотр-Дама». В его версии модернизированные крыша и шпиль должны сохранить свою оригинальную форму. «Мы должны достичь золотой середины между сохранением прошлого и привнесением инноваций».

Джерело: boredpanda.com