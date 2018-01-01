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    Опубликованы сказочные фото замерзших водопадов в Карпатах

    Пользователи соцсетей делятся сказочными фотографиями замерзших водопадов
    Морозы до -20 градусов вызвали замерзания водопадов на Прикарпатье. Льдом сковало бурные горные потоки в Ивано-Франковской области. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями этих причудливых ледяных форм.В частности, ледяной панцирь сковал крупнейший в Украине каскадный водопад Пробой, расположенный на реке Прут в Яремче. Он является одним
    • Вчора, 21:33
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    <span id="result_box" lang="ru"><span>Манявский</span> <span>водопад</span></span>
    Манявский водопад

    Пользователи соцсетей делятся сказочными фотографиями замерзших водопадов

    Морозы до -20 градусов вызвали замерзания водопадов на Прикарпатье. Льдом сковало бурные горные потоки в Ивано-Франковской области. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями этих причудливых ледяных форм.

    В частности, ледяной панцирь сковал крупнейший в Украине каскадный водопад Пробой, расположенный на реке Прут в Яремче. Он является одним из самых полноводных в Карпатах. Высота падения воды 8 м, угол наклона - почти 45 градусов. К замерзшему водопаду уже ринулись туристы, чтобы полюбоваться чудом природы.

    Не обошли морозы и гидрологический памятник природы общегосударственного значения - Манявский водопад. Он является одним из самых высоких в украинских Карпатах. Высота падения достигает 20 м. Расположен он в пределах Богородчанского района юго-западнее села Манявы.

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    Женецкий Гук
    Опубликованы сказочные фото замерзших водопадов в Карпатах
    Опубликованы сказочные фото замерзших водопадов в Карпатах
    Бухтивецкий водопад
    Опубликованы сказочные фото замерзших водопадов в Карпатах
    Женецкий Гук
    Манявский водопад
    водопад Пробой
    водопад Пробой
    водопад Пробой
    Опубликованы сказочные фото замерзших водопадов в Карпатах
    Манявский водопад
    Опубликованы сказочные фото замерзших водопадов в Карпатах
    водопад Пробой
    водопад Пробой
    водопад Пробой
    водопад Пробой
    водопад Пробой
    Манявский водопад


    Также замерз водопад Гук. Он находится в Карпатах на потоке Женець, притоке Прута. Между массивами хребтов Явирника и Хомяка-Синяка, у сел Микуличин и Татаров. Водопад расположен на высоте 900 м над уровнем моря. Он образовался в послевоенные годы в результате наводнения. В теплый период года вода свободно падает с высоты 15 м. Теперь там с такой высоты ниспадают сказочные ледяные волны.

    Кроме этого в соцсетях публикуют фото водопадов Девичьи слезы и Бухтивецкого, которые также сковал мороз.

    Джерело: varta1.com.ua

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