Опубликованы сказочные фото замерзших водопадов в Карпатах

Пользователи соцсетей делятся сказочными фотографиями замерзших водопадов

Морозы до -20 градусов вызвали замерзания водопадов на Прикарпатье. Льдом сковало бурные горные потоки в Ивано-Франковской области. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями этих причудливых ледяных форм.В частности, ледяной панцирь сковал крупнейший в Украине каскадный водопад Пробой, расположенный на реке Прут в Яремче. Он является одним



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Манявский водопад

Пользователи соцсетей делятся сказочными фотографиями замерзших водопадов

Морозы до -20 градусов вызвали замерзания водопадов на Прикарпатье. Льдом сковало бурные горные потоки в Ивано-Франковской области. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями этих причудливых ледяных форм.



В частности, ледяной панцирь сковал крупнейший в Украине каскадный водопад Пробой, расположенный на реке Прут в Яремче. Он является одним из самых полноводных в Карпатах. Высота падения воды 8 м, угол наклона - почти 45 градусов. К замерзшему водопаду уже ринулись туристы, чтобы полюбоваться чудом природы.



Не обошли морозы и гидрологический памятник природы общегосударственного значения - Манявский водопад. Он является одним из самых высоких в украинских Карпатах. Высота падения достигает 20 м. Расположен он в пределах Богородчанского района юго-западнее села Манявы.



Также замерз водопад Гук. Он находится в Карпатах на потоке Женець, притоке Прута. Между массивами хребтов Явирника и Хомяка-Синяка, у сел Микуличин и Татаров. Водопад расположен на высоте 900 м над уровнем моря. Он образовался в послевоенные годы в результате наводнения. В теплый период года вода свободно падает с высоты 15 м. Теперь там с такой высоты ниспадают сказочные ледяные волны.



Кроме этого в соцсетях публикуют фото водопадов Девичьи слезы и Бухтивецкого, которые также сковал мороз.

Джерело: varta1.com.ua