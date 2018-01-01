Опубликованы самые яркие фото с церемонии закрытия Олимпийских игр-2018

Шоу запомнилось эффектными коллективными выступлениями артистов и технологичными трюками

На олимпийском стадионе в Пхенчхане состоялась церемония закрытия Олимпийских игр-2018, которые проходили с 9 по 25 февраля. Красочное шоу продлилось около двух часов, сообщает «Главком». Как и церемония открытия, где использовалась технология дополненной реальности 5G, церемония закрытия отличалась чрезвычайной технологичностью,

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Церемония закрытия Олимпийских игр-2018

Шоу запомнилось эффектными коллективными выступлениями артистов и технологичными трюками

На олимпийском стадионе в Пхенчхане состоялась церемония закрытия Олимпийских игр-2018, которые проходили с 9 по 25 февраля. Красочное шоу продлилось около двух часов, сообщает «Главком».

Как и церемония открытия, где использовалась технология дополненной реальности 5G, церемония закрытия отличалась чрезвычайной технологичностью, красочным шоу и яркими мультимедийными элементами.

Болельщики, которым посчастливилось побывать на мероприятии, делятся в соцсетях волнующими моментами представления. Особенное впечатление произвело шоу дронов с фонариками, которые составили в небе несколько фигур, в том числе символ Игр — тигренка Сухорана.

В «Параде наций» участвовали спортсмены 92 стран. Флаг Украины на церемонии закрытия нес фристайлист Александр Абраменко, который принес нашей стране единственную медаль – «золото» в лыжной акробатике.

А олимпийцы Северной и Южной Кореи вышли на закрытии Олимпиады-2018 вместе.

По традиции, во время церемонии олимпийский факел получил представитель города, где пройдет следующая зимняя Олимпиада - им будет китайский Пекин в 2022 году.

На закрытии звучали зажигательные ритмичные композиции. Всех зрителей развлекали символы олимпийских игр. Среди музыкальных исполнителей, которые выступали на церемонии закрытия, организаторы называют Exo, Sumi Jowill, а также Федерико Пачотти.

Завершилась же церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр угасанием Олимпийского огня.