Рим парализовало из-за аномального снегопада. Эффектные фото

В соцсетях делятся яркими фото заснеженной столице Италии

В столице Италии неожиданно выпал снег. Аномальная погода вызвала настоящий ажиотаж в соцсетях. Местные жители и туристы делятся фотографиями заснеженных памятников, площадей и улиц, сообщает «Главком». Власти города отметили, что в Риме будут закрыты все ясли, детские сады, школы и университеты. Такие же решения приняли в городе Лацио

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Рим накрыло снегом

В соцсетях делятся яркими фото заснеженной столице Италии

В столице Италии неожиданно выпал снег. Аномальная погода вызвала настоящий ажиотаж в соцсетях. Местные жители и туристы делятся фотографиями заснеженных памятников, площадей и улиц, сообщает «Главком».

Власти города отметили, что в Риме будут закрыты все ясли, детские сады, школы и университеты. Такие же решения приняли в городе Лацио и в регионах Абруццо, Кампания и Тоскана, в центральной Италии.

Из-за снегопада и похолодания также закрыты популярные среди туристов Колизей, Римский Форум, Палатин. Метро работает в нормальном режиме, а вот количество общественных автобусов, которые будут курсировать по городу, сокращается. Железнодорожный транспорт работает с перебоями. Но несмотря на похолодание, люди выходят на улицы, играют в снежки и фотографируются.

Также заснежило и в южных областях Италии - Кампании, Апулии и Калабрии и даже на острове Сардиния. В частности, температура до -16 градусов по Цельсию зарегистрирована в северной области Пьемонт. Такие низки температуры в Италии последний раз были зафиксированы в 2012 году.

Как отмечают метеослужбы, аномальное похолодание в Италию принес буран из Сибири.