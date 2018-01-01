Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине

Сети с юмором отреагировали на заявление о «запуске» Hyperloop в нашей стране

Пользователи соцсетей скептически отнеслись к объявлению о начале тестирования сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop на Украине. Ранее об этом заявил глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян. Как пояснил чиновник, пока речь идет о создании центра транспортных инноваций, разработки которого позволят развернуть в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинцы высмеяли «запуск» Hyperloop

Сети с юмором отреагировали на заявление о «запуске» Hyperloop в нашей стране

Пользователи соцсетей скептически отнеслись к объявлению о начале тестирования сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop на Украине.

Ранее об этом заявил глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян. Как пояснил чиновник, пока речь идет о создании центра транспортных инноваций, разработки которого позволят развернуть в Днепре первую тестовую площадку.

«Мы создаем компанию, которая будет заниматься разработкой технологии», – заявил министр инфраструктуры.

Пользователи соцсетей сразу же разразились шутками и фантазиями на тему того, как будет выглядеть Hyperloop «по-украински». Они напоминают и о ремонте дорог, и о метро на Троещину.

В Twitter для этого даже завели аккаунт под названием «Гиперлуп».

«Как вам Днепр будущего? Хотите прокатиться на Гiперлупе?» — гласит одна из записей. «Если захотите, то расплатиться за проезд можно будет лишь карточкой «ПриватБанка», — шутят авторы аккаунта.

В целом многие комментаторы уверены — сейчас на Украине есть задачи и поважнее.

Система Hyperloop представляет из себя соединение стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической «подушке». В теории транспорт по трубе можно разогнать до 187 километров в час.

Джерело: Fakty.ictv.ua