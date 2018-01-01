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    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине

    Сети с юмором отреагировали на заявление о «запуске» Hyperloop в нашей стране
    Пользователи соцсетей скептически отнеслись к объявлению о начале тестирования сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop на Украине.  Ранее об этом заявил глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян. Как пояснил чиновник, пока речь идет о создании центра транспортных инноваций, разработки которого позволят развернуть в
    • Сьогодні, 15:13
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    <p>Украинцы высмеяли &laquo;запуск&raquo; Hyperloop </p>

    Украинцы высмеяли «запуск» Hyperloop

    Сети с юмором отреагировали на заявление о «запуске» Hyperloop в нашей стране

    Пользователи соцсетей скептически отнеслись к объявлению о начале тестирования сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop на Украине. 

    Ранее об этом заявил глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян. Как пояснил чиновник, пока речь идет о создании центра транспортных инноваций, разработки которого позволят развернуть в Днепре первую тестовую площадку.

    «Мы создаем компанию, которая будет заниматься разработкой технологии», – заявил министр инфраструктуры.

    Пользователи соцсетей сразу же разразились шутками и фантазиями на тему того, как будет выглядеть Hyperloop «по-украински». Они напоминают и о ремонте дорог, и о метро на Троещину.

     В Twitter для этого даже завели аккаунт под названием «Гиперлуп».

    «Как вам Днепр будущего? Хотите прокатиться на Гiперлупе?» — гласит одна из записей. «Если захотите, то расплатиться за проезд можно будет лишь карточкой «ПриватБанка», — шутят авторы аккаунта. 

    В целом многие комментаторы уверены — сейчас на Украине есть задачи и поважнее.

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    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине
    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине
    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине
    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине
    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине
    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине
    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине
    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине
    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине
    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине
    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине
    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине
    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине
    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине
    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине
    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине
    Пользователи высмеяли запуск ультрасовременного метро в Украине

    Система Hyperloop представляет из себя соединение стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической «подушке». В теории транспорт по трубе можно разогнать до 187 километров в час.

    Джерело: Fakty.ictv.ua

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