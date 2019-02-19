Линдси Пелас взбудоражила фанатов откровенными фото в прозрачном белье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@lindseypelas

Модель Линдси Пелас, известная благодаря большой груди, обнародовала свежие соблазнительные фото

Известная американская модель, актриса и бизнес-леди Линдси Пелас поделилась серией пикантных фотографий. Звезда Instagram предстала перед подписчиками в эротическом кружевном белье, сквозь которое просвечивают все ее прелести.

Линдси Пелас является обладательницей не только внушительного бюста, но и стройного соблазнительного тела. Восхитительные формы 27-летней американской модели могут свести с ума любого мужчину, и она умело этим пользуется.

Время от времени знаменитая блондинка выкладывает в своем Instagram эротические снимки, которые не могут оставить равнодушными никого из ее подписчиков.

У мужчин провокационные кадры вызывают возбуждение, а у женщин – зависть и восхищение, ведь для поддержания себя в форме Линдси приходится много работать в спортзале.

Сегодня Пелас поделилась с фанатами результатами последней откровенной фотосессии. На этот раз звезда Instagram позировала на природе в очень эротичном кружевном боди и спущенной с плеч шубе.

Прозрачная ткань нижнего белья практически не прикрыла тело блондинки, благодаря чему поклонники смогли рассмотреть не только ее волнительные изгибы, но и прелести Линдси.

Не удивительно, что откровенные фото взбудоражили фолловеров, ведь их взору открылись соблазнительные формы сексапильной американки.





Пикантные снимки Пелас уже собрали десятки тысяч лайков и тысячи восторженных откликов.

Джерело: depo.ua