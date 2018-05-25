В сети появился двойник Эмили Ратаковски: соблазнительные фото красавицы-украинки

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@elinafedorova

В Instagram нашли украинку, которая необычайно похожа на супермодель Эмили Ратаковски

Девушку зовут Элина Федорова и на данный момент она проживает в Соединенных Штатах Америки, хотя и родилась в Украине. По образованию она инженер. Девушка замужем, ее мужа зовут Евгений и он режиссер.

Как и Ратаковски, украинка не стесняется позировать в белье, демонстрируя красоту своего тела. Также,девушка примеряет пикантные образы, очаровывая подписчиков аппетитными формами.

В Instagram модель уже имеет почти 250 тыс. поклонников, а на YouTube-канале каждое видео украинки получает более миллиона просмотров. В своем влоге Элина рассказывает о жизни в Америке, работе модели, а также дает полезные советы о косметике, шоппинге, тренировках.

Кроме этого, девушка активно снимается в фотосессиях для модных глянцев и клипах. Элина Федорова за свою короткую модельную карьеру уже успела стать знаменитой и поработать с такими крупнейшими топ-модельными компаниями, как: Faces Agency, Star Models, Instars, Viva Models, L-Models, GO и многими другими. Она снималась в клипах Дан Балана, группы «Руки Вверх», а также в клипе Тимати feat. Света – «Дорога в аэропорт».

Несмотря на свою популярность и успех, Элина Федорова очень скромна и совсем не страдает звездной болезнью. Напротив, она понимает какая ответственность кроется за ее популярностью и искренне старается подавать положительный пример своим поклонникам и фолловерам.

Джерело: 24tv.ua