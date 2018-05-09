«Мисс Чирлидер-2018»: соблазнительные фото конкурсанток

Украинцам предложили выбрать лучшую девушку из групп поддержки

Федерация баскетбола решила определить самую красивую девушку из групп поддержки команд Суперлиги. Клубы представили по одной девушке для участия в этом конкурсе. По условиям конкурса девушки должны прислать несколько фотографий, из которых одна должна быть обязательно сделана на площадке. Также желающие проголосовать имеют возможность заочно



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Анастасия Давыденко. «Черкасские Мавпы»

Украинцам предложили выбрать лучшую девушку из групп поддержки

Федерация баскетбола решила определить самую красивую девушку из групп поддержки команд Суперлиги.

Клубы представили по одной девушке для участия в этом конкурсе. По условиям конкурса девушки должны прислать несколько фотографий, из которых одна должна быть обязательно сделана на площадке. Также желающие проголосовать имеют возможность заочно познакомиться с каждой претенденткой - в профиле каждой содержится подробная информация о каждой.



В конкурсе за победу соревнуются семь претенденток. По этическим соображениям, вне голосованием оказалась девушка-чирлидер из Южного, ведь у «Химика» юношеская группа поддержки.

Представительницей запорожского БК стала Ольга Самохина. Кроме конкурсов красоты Оля участвовала в телепроекте «Лига Смеха». Сейчас она работает на телеканале и не представляет свою жизнь без съемок и ярких событий. Анастасия Давыденко представляет группу поддержки БК «Черкасские Обезьяны» Golden Ladies. Девушка считает, что никогда не нужно останавливаться и работать над собой. Она очень любит баскетбол и свою работу.

Анна Федорищева в группе поддержки Ultramarine Dance (БК Днепр) - с 2010 года по настоящее время. Она является тренером по чирлидингу. Дарья Постникова - самая молодая спортсменка в команде Time out (БК «Будивельник»). В 12 лет она влюбилась в чирлидинг, и уже через год впервые выступила на Чемпионате Мира. На сегодняшний день девушка является многократной чемпионкой Украины и Европы в этой дисциплине.

МБК «Николаев» представляет Анастасия Черчилль. В группе поддержки она с 2013 года. Ольга Голуб - частница группы поддержки БК «Авантаж-Политехник» Loco Dance Team. Мастер спорта Украины по художественной гимнастике. А за команду «БИПА-Одесса» обожает болеть Юлия Черниенко.

Джерело: 24tv.ua