Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности



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Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos/

Звезда порадовала поклонников откровенными фото

Популярная украинская певица Санта Димопулос доказывает, что даже в положении женщина может привлекательно выглядет. Бывшая участница когда-то популярной группы «ВиаГра» пубикует в Инстаграме горячие снимки на последней неделе беременности.

Звезда позирует в соблазнительных позах то в обтягивающих платьях, то в купальниках, которые только подчеркивают яркие выпуклости тела певицы.

Под последним фото звезда откровенно рассказала историю о неприятном визите к врачу.

«Врач мне предложил вызвать искусственно роды и рассказал о какой-то инфекции, которую часто передает мать ребенку во время родов. К слову, мои анализы идеальны и инфекций у меня нет (антибиотики колоть не нужно). Так вот, он сказал, что меня после родов нужно вакцинировать от этой инфекции на всякий случай, чтобы у меня был иммунитет к вирусу, и чтобы в следующую беременность уже точно не заразить ребенка», - поделилась артистка.