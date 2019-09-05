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    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности

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    <p>Санта Димопулос</p> <p>Фото: instagram.com/santadimopulos/</p> - Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности

    Санта Димопулос

    Фото: instagram.com/santadimopulos/

    Звезда порадовала поклонников откровенными фото

    Популярная украинская певица Санта Димопулос доказывает, что даже в положении женщина может привлекательно выглядет. Бывшая участница когда-то популярной группы «ВиаГра» пубикует в Инстаграме горячие снимки на последней неделе беременности.  

    Звезда позирует в соблазнительных позах то в обтягивающих платьях, то в купальниках, которые только подчеркивают яркие выпуклости тела певицы.

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    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности
    Манящая экс-«ВиаГра» демонстрирует сексуальное тело на последней неделе беременности

    Под последним фото звезда откровенно рассказала историю о неприятном визите к врачу.

    «Врач мне предложил вызвать искусственно роды и рассказал о какой-то инфекции, которую часто передает мать ребенку во время родов. К слову, мои анализы идеальны и инфекций у меня нет (антибиотики колоть не нужно). Так вот, он сказал, что меня после родов нужно вакцинировать от этой инфекции на всякий случай, чтобы у меня был иммунитет к вирусу, и чтобы в следующую беременность уже точно не заразить ребенка», - поделилась артистка.

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