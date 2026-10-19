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Марічка Падалко показала улюбленого президента (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Марічка Падалко показала фото із Віктором Ющенком
фото: Марічка Падалко/Facebook

Телеведуча відвідала подію, присвячену 20-й річниці з моменту заснування Українського інституту національної пам'яті

Українська телеведуча Марічка Падалко поділилася світлиною з третім президентом України Віктором Ющенком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її сторінку у Facebook.

На фото Падалко та Ющенко обіймаються. «Мій улюблений президент», – написала журналістка під світлиною.

Марічка Падалко показала улюбленого президента (фото) фото 1

Світлина була зроблена на події, присвяченій 20-й річниці з моменту заснування Українського інституту національної пам'яті.

До слова, ведуча ТСН Марічка Падалко та її чоловік, військовослужбовець Єгор Соболєв, обвінчалися. Пара разом із 2004 року, офіційно одружилася 26 лютого 2010 року, а в серпні 2026 року вони обвінчалися після понад 20 років стосунків. Вони виховують трьох спільних дітей – Михайла, Марію та Катерину. 

Як повідомлялося, любов між Марічкою Падалко та її нинішнім чоловіком, політиком та військовослужбовцем Єгором Соболєвим, спалахнула під час Помаранчевої революції. Телеведуча розповіла у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Києве мій», інформаційним партнером якого виступає «Главком», як розпочиналися їхні стосунки та у яких романтичних місцях столиці закохані влаштовували побачення.

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Теги: Віктор Ющенко Марічка Падалко

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