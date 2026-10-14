Ірина Федишин втратила дитину. Відома ведуча почитала коментарі і висловила обурення

Ірина Федишин чекала на народження дочки

Українська телеведуча Марічка Падалко підтримала співачку Ірину Федишин, яка втратила дитину на 35-му тижні вагітності. Журналістка стала на її захист та обурилася негативними коментарями в бік артистки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ведучої у Facebook.

Марічка Падалко висловилася про коментарі, де користувачі пов’язували втрату Ірини Федишин з тим, що вона ділилася перебігом своєї вагітності у мережі.

На думку ведучої, такі коментарі ображають матір та є недоцільними у ситуації, коли жінка втратила дитину. «Щастя любить тишу», «Навіщо було показувати вагітність?» Українські соцмережі занурилися в середньовіччя після трагічної новини про те, що Ірина Федишин втратила на 35-му тижні вагітності дитину і, судячи з допису її чоловіка, ледь не померла сама. Коли ви пишете такі коментарі жінці, яка втратила дитину, це ви фактично її звинувачуєте, мовляв, «ти сама винна», – написала Падалко.

фото: Ірина Федишин/Facebook

Телеведуча вважає подібні наративи «середньовічними забобонами», у які вірили попередні покоління. Вона наголосила на тому, що кожна жінка має право на те, щоб ділитися своєю радістю вагітності та материнства. «Це якийсь середньовічний забобон, з посиланням на «наших бабусь» і «наших мам», який перетворює горе на покарання за радість. Я вважаю, що жінка має право радіти вагітності і ділитися своїм щастям», – зауважила журналістка.

Марічка Падалко розповіла, що попри відсутність соцмереж, вона також зіткнулася з осудом, коли готувалася до народження своїх дітей. «Я народила своїх дітей до появи соцмереж, але і тоді стикалася із осудом, що я купувала дитячі речі наперед. В мене до таких людей було просте запитання, чи вони наперед готують чоловіку подарунок на день народження чи чекають власне самого дня народження, щоб зробити покупку. Відповідь ви можете собі уявити. Тоді, задовго до війни, я наводила аргумент, що він, особливо якщо водій, ризикує щодня набагато більше, ніж дитина в утробі матері», – висловилася мати.

фото: Марічка Падалко/Facebook

Тож Марічка Падалко наголосила, що трагічні події в житті кожної людини не пов’язані з дописами у соцмережах. Зірка висловила свої співчуття Ірині Федишин та її сім’ї. «Нам хочеться вірити, якщо поводитися «правильно», нічого страшного не станеться. Але це не так. Трагедії стаються не через фото в соцмережах. Вони стаються і без них… Я просто хочу висловити найщиріші співчуття Ірині і її родині і побажати сил все витримати», – резюмувала вона.

Нагадаємо, чоловік української співачки Ірини Федишин Віталій Човник 13 жовтня повідомив про втрату їхньої дитини. За його словами, він ледь не втратив й саму Ірину Федишин. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності.

Напередодні Ірина Федишин розкрила стать майбутньої дитини. Зірка поділилася святковим відео з гендер-паті, разом зі своїм чоловіком, продюсером Віталієм Човником, та двома синами Олегом та Юрієм дізналася, що вони чекали на дівчинку.