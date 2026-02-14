Головна Країна Суспільство
День Валентина. Телеведуча Марічка Падалко розказала, як розпочався її роман з відомим політиком

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
День Валентина. Телеведуча Марічка Падалко розказала, як розпочався її роман з відомим політиком
Єгор Соболєв пішов захищати Україну. «Селфі» робила Марічка Падалко
фото з відкритих джерел

Марічка Падалко назвала найромантичніші місця Києва, де зародилося її кохання з нинішнім чоловіком Єгором Соболєвим

Любов між Марічкою Падалко та її нинішнім чоловіком, політиком та військовослужбовцем Єгором Соболєвим, спалахнула під час Помаранчевої революції. Із нагоди Дня святого Валентина телеведуча розповіла у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Києве мій», інформаційним партнером якого виступає «Главком», як розпочиналися їхні стосунки та у яких романтичних місцях столиці закохані влаштовували побачення.

«Коли ми почали наші стосунки, це було таке знайомство, коли ми хотіли більше дізнатися одне про одного.  Якраз після закінчення Помаранчевої революції, де, власне, і стався такий спалах між нами, ми почали зустрічатися на кавах. І оскільки ми тоді взагалі були не впевнені, чи це просто кава, чи це кава і щось більше, то ми цю каву пили обережно – в такому місці, де були впевнені, що не зустрінемо людей, які нас знають. Це був Макдональдс на Хмельницького – там такі є місця біля вікна з виглядом на вулицю. Ну, давайте скажемо чесно, поки такий перший час, така гостра фаза романтичних стосунків, місцем побачень часто може бути машина – це для спілкування. Назвемо це так. У центрі Києва багато таких провулків, або таких бокових вуличок, де темно, романтично, куди можна заїхати на машині і «поспілкуватися». І це теж було», – розповіла телеведуча.

«Києве мій» – проєкт, покликаний згуртувати спільноту Києва, задля формування ідентичності киян і їхнього розуміння важливості збереження культурної та історичної спадщини столиці та її зелених зон. Ця спільнота зрештою має впливати на владу, аби зберегти наш Київ та впливати на розвиток міста.

Марічка Падалко додала, що вони з коханим також багато ходили пішки.

«Я, взагалі, дуже люблю ходити пішки. Єгор спочатку мав до мене таке упереджене ставлення: мовляв, «зірка телебачення», їздить на машині. Чи вміє ходити пішки? А я виросла в центрі, і я всюди ходжу пішки. Це приємно і красиво», – зізналася вона.

Коли ж пара почала жити разом, часто відвідувала Мистецький культурний центр Києво-Могилянської академії, пригадує Марічка.

Марічка Падалко з Єгором Соболєвим
Марічка Падалко з Єгором Соболєвим
фото з сімейного архіву

«У Єгора було таке правило: кожні вихідні має бути якась культурна подія – виставка, музей, щось для нашого спільного дозвілля і внутрішнього розвитку. Наша перша квартира, яку ми зняли як самостійну, була на Подолі – на Сковороди, прямо над «Каффа», першою такою модною кав’ярнею. Найчастіше ми ходили в Мистецький культурний центр Києво-Могилянської академії – там на той час було багато виставок», – каже вона.

Що ж до найромантичнішого місця в столиці, то для ведучої це дворик Софії Київської.

«В родині це називали «садик»: мене туди водили гуляти. Я пам’ятаю камінчики біля виходу – один вищий, один нижчий, один круглий, один гострий. Я вчилася там ходити – і для мене було досягнення пройти з першого по останній, балансуючи. Це був мій ігровий майданчик – і я там любила гуляти. І потім я вже чоловіка теж туди приводила. Ну і, звісно, Володимирська гірка, Старий Київ, Золоті ворота, місце, де я виросла. Єгор теж казав, що надзвичайно його любить, у нього офіс, де він колись працював, був на Рейтарській», – підсумовує Марічка Падалко.

До дня Святого Валентина «Голка» пропонує створити мапу романтичних місць не лише столиці, а всієї України. На ній можна відзначати локації, які надихають і окрилюють громадян, зокрема це стосується зелених зон, культурної спадщини та археології. Також можна за бажанням коротко описати свою романтичну історію, яка пов’язана з цим місцем. У травні, на день Києва, «Голка» зробить підбірку найромантичніших історій киян та гостей міста і оголосить список найбільш атмосферних місць Києва.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із Днем святого Валентина. Цьогоріч політик обрав креативний формат, опублікувавши серію листівок, стилізованих під легендарні обгортки жувальних гумок «Love is...», але з актуальним українським контекстом.

Також у День святого Валентина аналітики YouControl дослідили державний реєстр та виявили, наскільки популярними є кохання та романтика в українському бізнесі. Станом на середину лютого 2026 року в Україні зареєстровано 287 компаній, чиї назви містять слова «любов», «кохання» або «купідон». Як з'ясувалося, романтичні назви найчастіше обирають не для шлюбних агенцій, а для соціальної допомоги та релігійних організацій.

Теги: Київ телеведуча Марічка Падалко роман

