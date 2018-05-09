Минус шесть ребер: модель сделал себе чрезвычайно тонкую талию

Девушка сделала целый ряд операций, чтобы стать похожей на персонажа мультипликационного фильма

Модель Пикси Фокс - одна из самых известных жертв пластики на планете, сообщает «Главком». Жительница Стокгольма переехала в Северную Каролину и теперь зарабатывает на жизнь, танцуя у шеста, снимаясь для журналов и участвуя в многочисленных ток-шоу. Пикси убеждена: она сделала из себя совершенство. Работу над собой Пикси начала в 2009

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Девушка сделала целый ряд операций, чтобы стать похожей на персонажа мультипликационного фильма

Модель Пикси Фокс - одна из самых известных жертв пластики на планете, сообщает «Главком». Жительница Стокгольма переехала в Северную Каролину и теперь зарабатывает на жизнь, танцуя у шеста, снимаясь для журналов и участвуя в многочисленных ток-шоу. Пикси убеждена: она сделала из себя совершенство.

Работу над собой Пикси начала в 2009 году. Тогда она трудилась простым электриком и мечтала о большем. А для этого, решила девушка, ей необходимо изменить свою внешность. Ради осиной талии Пикси удалила шесть ребер. Потом увеличила грудь, губы, подправила нос и скулы. Изменила форму ушей и даже цвет радужной оболочки глаз.

Девушка не может жить без специального корсета на талии – после удаления ребер ее внутренние органы стали слишком уязвимы, и им нужна защита. Но ей на это плевать: главное - она выглядит так, как всегда хотела.

Ее кумир – мультипликационный персонаж Джессика Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера?». Чтобы быть похожей на анимационную красотку, Пикси прошла через все эти операции.

Многие недоумевают: «Зачем надо было так уродовать себя?» Ведь девушка и без операций была очень привлекательной. Но Пикси Фокс настолько подсела на пластику, что уже не может остановиться.