  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды

    Киевляне активно постят в соцсетях фотографии и видео, созданные в столице во время непогоды
    Вечером в понедельник, 7 мая, столицу Украины накрыло первой весенней грозой, с раскатами грома и яркими молниями. О сильной непогоде предупреждали синоптики. Некоторым киевлянам удалось запечатлеть яркие кадры природного явления. Пользователи начали выкладывать впечатляющие фотографии в соцсети, как только небо затянуло темными облаками. В
    • Сьогодні, 20:23
    • Розсилка
    <span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span>Гроза в</span> <span>Киеве</span></span>
    Гроза в Киеве

    Киевляне активно постят в соцсетях фотографии и видео, созданные в столице во время непогоды

    Вечером в понедельник, 7 мая, столицу Украины накрыло первой весенней грозой, с раскатами грома и яркими молниями. О сильной непогоде предупреждали синоптики.

    Некоторым киевлянам удалось запечатлеть яркие кадры природного явления. Пользователи начали выкладывать впечатляющие фотографии в соцсети, как только небо затянуло темными облаками.

    В результате изменения погодных условий 8 мая, температура воздуха опустилась по всей территории Украины. В центральной части, а также в Черкассах, Полтаве и Днепре было сухо, а в остальных регионах были зафиксированы дожди и грозы. В последующие дни температура воздуха начала колебаться в диапазоне 20-25 градусов тепла.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды
    Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды

    В связи с этим управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает гражданам основные правила поведения при усилении ветра, которые помогут избежать несчастных случаев. Нужно плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. А если гроза застала вас на улице - держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. Свои машины также следует парковать на безопасном расстоянии от крупных деревьев.

    Джерело: kiev.informator.ua

    Читайте також
    прогноз погоди фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ