Гроза в Киеве: невероятные фото непогоды

Киевляне активно постят в соцсетях фотографии и видео, созданные в столице во время непогоды

Вечером в понедельник, 7 мая, столицу Украины накрыло первой весенней грозой, с раскатами грома и яркими молниями. О сильной непогоде предупреждали синоптики. Некоторым киевлянам удалось запечатлеть яркие кадры природного явления. Пользователи начали выкладывать впечатляющие фотографии в соцсети, как только небо затянуло темными облаками. В



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гроза в Киеве

Киевляне активно постят в соцсетях фотографии и видео, созданные в столице во время непогоды

Вечером в понедельник, 7 мая, столицу Украины накрыло первой весенней грозой, с раскатами грома и яркими молниями. О сильной непогоде предупреждали синоптики.

Некоторым киевлянам удалось запечатлеть яркие кадры природного явления. Пользователи начали выкладывать впечатляющие фотографии в соцсети, как только небо затянуло темными облаками.

В результате изменения погодных условий 8 мая, температура воздуха опустилась по всей территории Украины. В центральной части, а также в Черкассах, Полтаве и Днепре было сухо, а в остальных регионах были зафиксированы дожди и грозы. В последующие дни температура воздуха начала колебаться в диапазоне 20-25 градусов тепла.

В связи с этим управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает гражданам основные правила поведения при усилении ветра, которые помогут избежать несчастных случаев. Нужно плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. А если гроза застала вас на улице - держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. Свои машины также следует парковать на безопасном расстоянии от крупных деревьев.

Джерело: kiev.informator.ua