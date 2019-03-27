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    Орландо Блум продает роскошный особняк в Беверли-Хиллз

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    Орландо Блум продает роскошный особняк в Беверли-Хиллз
    joinfo.ua

    Орландо Блум и Кэти Перри начали новый этап в жизни – обручились. А потому неудивительно, что актер решил продать дом, в котором он наслаждался холостяцкой жизнью

    Холостяцкая берлога известного актера, который в последние годы довольно мало снимался в новых проектах, находится в элитном районе Беверли-Хиллз «Траусдейл Эстейтс».

    Особняк 1950-х годов расположился в предгорье гор Санта-Моника и может похвастаться площадью в 372 квадратных метров.

    Дом звезда фильмов «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец» приобрел в 2017 году за 7 млн долларов. Сейчас же он хочет выручить 8,999 млн долларов.

    А все потому, что провел масштабную работу во дворе, где разместилась зона для отдыха и большой бассейн.

    В особняке 4 спальных и 4 ванных комнат. Главная спальня может похвастаться гардеробной и большой ванной комнатой со стеклянной стеной и балконной дверью, ведущей в закрытый внутренний дворик.

    Учитывая, что пара активно избавляется от лишней недвижимости, можно предположить, что они планируют купить дом вместе. Или же решат разместиться и строить семью в одном из других особняков актера в Лос-Анджелесе.

    Совсем недавно певица, познакомившаяся с женихом во время «Золотого глобуса» 2016 года, продала два дома в Беверли-Хиллз.

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    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua

    С 2015 года Перри пытается приобрести монастырь Сестер Непорочного Сердца Марии в Лос-Фелизе, который она надеется превратить в обширный семейный комплекс.

    Джерело: joinfo.ua

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