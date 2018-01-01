Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе

Романтические отношения знаменитостей напоминают бесконечный сериал

Слухи о том, что Кэти Перри и Орландо Блум возобновили отношения, появились еще несколько месяцев назад. Однако сейчас близкие к паре источники сообщили изданию The Sun, что певица и актер официально вместе. По информации, инициатором воссоединения выступила певица. «Кэти хочет, чтобы теперь у них все получилось. Она старалась забыть



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Кэти Перри и Орландо Блум

Романтические отношения знаменитостей напоминают бесконечный сериал

Слухи о том, что Кэти Перри и Орландо Блум возобновили отношения, появились еще несколько месяцев назад.

Однако сейчас близкие к паре источники сообщили изданию The Sun, что певица и актер официально вместе. По информации, инициатором воссоединения выступила певица.

«Кэти хочет, чтобы теперь у них все получилось. Она старалась забыть об Орландо, но он слишком дорог ей. Они снова вместе, и не хотят огласки», - цитирует словам инсайдера журнал Elle.

В последний раз пара была замечена на совместном отдыхе. Кэти и Орладно провели отпуск на Мальдивах. Одному из отдыхающих удалось заснять пару во время ланча.

Напомним, что недавно Кэти прокомментировала свои отношения с Блумом в эфире программы Morning Mash Up на радио Sirius FM.

«Я думаю, что люди приходят и уходят из твоей жизни, и это здорово, чтобы люди, которых вы любите, были рядом. Думаю, для меня нет какие-то крайностей. Вы знаете, чем старше становишься, тем больше размываются границы», — заметила Кэти.



