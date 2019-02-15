Кэти Перри и Орландо Блум обручились в День всех влюбленных



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Кэти Перри и Орландо Блум Elle.ru

А мы все ждали - кто же удивит помолвкой в День святого Валентина в этом году

Буквально несколько минут назад Кэти Перри объявила поклонникам - она выходит замуж за Орландо Блума! Певица опубликовала фото с актером, красными шариками в форме сердец и рубиновым кольцом на безымянном пальце.

«Теперь целиком и полностью Блум», - подписала снимок Кэти, намекнув, что вскоре она распрощается с фамилией Пэрри. Радостной новостью также поделилась мама певицы Мэри Хадсон на странице в Facebook, опубликовав кадры с помолвки.

Напомним, о романе Кэти Перри и Орландо Блума заговорили в январе 2016 года после афтепати "Золотого глобуса", на которой актер и певица много общались и открыто флиртовали друг с другом. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В начале декабря 2016-го появились слухи о том, что Орландо сделал Кэти предложение руки и сердца, но информация не подтвердилась. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась.

Джерело: Hello!