Кэти Перри рассказала, как Орландо Блум сделал ей предложение в вертолете



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Кэти Перри clutch.ua

День святого Валентина стал для Кэти Перри и Орландо Блума не просто праздником, но и особенным днем, ведь актер сделал возлюбленной предложение руки и сердца

Поклонники уже успели оценить дизайнерское и очень дорогое помолвочное кольцо певицы, но лишь недавно она рассказала, как Блум предложил ей выйти за него замуж. Это было романтично, эпично и немного смешно.

В этот понедельник Кэти Перри стала гостем на шоу Jimmy Kimmel Live!, и ведущий, утоляя любопытство зрителей, спросил о том, как прошло звездное обручение.

«Это был День святого Валентина. Мы собирались поужинать и посетить художественную выставку, но вместо этого он повел меня на вертолетную площадку. Мы сели в кабину, там было шампанское. Он протянул мне записку, где написал все, что хотел сказать. И пока я читала ее, он пытался вытащить коробочку с кольцом, но она оказалась больше его кармана и застряла. И вот я читаю записку и слышу, как упала и разбилась бутылка, потому что он задел ее локтем, пытаясь вытащить кольцо, и порвал при этом карман. А я просто притворялась, что ничего не замечаю. А потом мы приземлились в Лос-Анджелесе, где он собрал всех моих близких и друзей. И сделал мне предложение», – рассказала звезда.

Джимми Киммел также хотел узнать, принимала ли она участие в выборе дизайна кольца, на что Перри ответила: «Ну, я просто высказала свое мнение». Напомним, Орландо подарил невесте кольцо в виде цветка с фиолетовым бриллиантом, окруженным драгоценными камнями поменьше. По оценкам, оно обошлось актеру в 4-5 млн долларов, так что прошедший праздник точно останется в памяти Кэти надолго.