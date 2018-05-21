Известный журнал показал, как животные страдают от пластика

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National Geographic

Издание шокировало обложкой и фотографиями животных, которые погибают в пластике

Журнал National Geographic вышел с обложкой, на которой полиэтиленовый пакет в море напоминает айсберг. Так издание объявило старт информационной кампании против загрязнения экологии под названием «Планета или Пластик?».

Как отмечают представители кампании, они стремятся изменить мышление людей, чтобы общество отказалось от чрезмерного использования пластика. Журнал наполнен шокирующими фотографиями животных и природы, которые «утопают» в мусоре: аисты в пластиковых пакетах, черепахи в рыболовных сетках, а также целые поля и океаны мусора, который накапливается с годами.

«Каждый день наши исследователи и фотографы наглядно свидетельствуют о разрушительном влиянии одноразового пластика на наши океаны, и ситуация становится все хуже», – отметил Гэри Энн Кналл, генеральный директор National Geographic Partners.

Представители кампании отмечают, что Китай сегодня является крупнейшим производителем пластмассы – на его долю приходится более четверти мировой продукции, большая часть которой экспортируется.

А если бы пластик был изобретен во времена, когда первые поселенцы отправились из Англии в Северную Америку, то оставленный ими пластиковый мусор, вероятно, сохранился бы и сегодня, через 400 лет.

Благодаря тому, что пластик был изобретен лишь в конце XIX века, а его массовое использование началось только в 50-х годах ХХ века, на сегодня мы имеем не более 9 млрд. тонн пластика, с которым нам надо разобраться. Из них почти семь приходится на мусор.

Отмечается, что пластиковые отходы в океане, по имеющимся оценкам, ежегодно убивают миллионы морских животных. От него пострадали около 700 видов, включая те, что находятся под угрозой исчезновения.

Джерело: 24tv.ua