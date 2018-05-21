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    Золотая жар-птица 2018: яркие наряды звезд на красной дорожке

    • Розсилка
    Мята
    Мята

    Красная дорожка «Золотой жар-птицы» прошла помпезно. Звезды хвастались экстравагантными образами и роскошными телами

    19 мая украинская музыкальная премия «Золотая жар-птица» назвала лучших артистов 2018 года.

    Определение победителей музыкальной премии проходило в два этапа. В 12 номинаций попало по пять артистов, клипы которых получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 в период с мая 2017 по май 2018 включительно. После этого списки номинантов рассмотрело экспертное жюри, которое путем голосования и определило победителей. Так, певцом года стал Олег Винник, а певицей – Tayanna.

    На красной дорожке появились как совсем молодые коллективы, так и хорошо известные артисты. Больше всего отличилась Оля Полякова, которая предстала перед публикой в костюме жар-птицы. Другие артисты подобрали элегантные вечерние платья и смокинги.

    Мероприятие посетили такие популярные группы, как «Время и Стекло», «Друга ріка», Selfy, TamerlanAlena, Dzidzio, «Тік», Dilemma и многие другие. Среди популярных артистов присутствовали участницы песенного конкурса «Евровидение» Алеша и Джамала. Среди других артистов по красной дорожке прошлись Дмитрий Монатик, Александр Пономарев, Олег Винник, Арсен Мирзоян, Дмитрий Шуров, Андрей Kishe, Ирина Федишин, Злата Огневич, Tayanna, Андриана и многие другие.

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    Друга ріка
    Ирина Федишин
    Александр Пономарьов
    Надежда Матвеева и Андрей Чорновил
    Бамбинтон
    Ирина Горовая
    Ольга Цибульская
    Сергей Кузин
    Адриана
    Джамала
    Злата Огневич
    Агонь
    Sonya Kay
    Мята
    Скай
    Ирина Федишин
    Оля Полякова
    Пацики з Франєка
    Наталья Валевская
    TAYANNA
    Снежана и Сергей Бабкини
    Alyosha
    Джамала
    NK
    ONUKA The Maneken
    MONATIK
    Дима Коляденко
    Никита Добрынин
    Олег Винник
    Надя Дорофеева

    Ежегодная национальная премия была основана 22 года назад компанией «Таврийские игры» и проходила в рамках музыкального фестиваля. Музыкальная премия «Золотая жар-птица» призвана определять выдающиеся достижения в музыкальной индустрии.

    Джерело: 24tv.ua

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