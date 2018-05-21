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    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов

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    Стильная одежда из пакетиков от чипсов
    Стильная одежда из пакетиков от чипсов

    Коспеерша из Таиланда доказала, что стильное платье можно сделать из продуктов и кухонных аксессуаров

    Косплей становится всё более популярным хобби, однако костюмы всё ещё остаются достаточно дорогими, поэтому многие энтузиасты стараются найти всё новые и новые способы сэкономить.

     Сине Бенджафхорн из Таиланда любит не только переодевания в известных личностей, но и вкусную еду.

    Решив совместить обе свои страсти, она начала создавать пародийные наряды из продуктов, а чтобы они не попали потом в мусорку, Сине и её семья съедают одежду после съёмки. Вход идет все: от яиц до перца чили. Отличным дополнением для нарядов Сине стали кастрюли и решетки для гриля.

    Так что её наряды радуют не только её подписчиков, но и желудки родственников Сине!

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    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов
    Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов

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    Джерело: twizz.ru

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