Оригинально и вкусно: Девушка создает копии нарядов знаменитостей из обычных продуктов

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Стильная одежда из пакетиков от чипсов

Коспеерша из Таиланда доказала, что стильное платье можно сделать из продуктов и кухонных аксессуаров

Косплей становится всё более популярным хобби, однако костюмы всё ещё остаются достаточно дорогими, поэтому многие энтузиасты стараются найти всё новые и новые способы сэкономить.

Сине Бенджафхорн из Таиланда любит не только переодевания в известных личностей, но и вкусную еду.

Решив совместить обе свои страсти, она начала создавать пародийные наряды из продуктов, а чтобы они не попали потом в мусорку, Сине и её семья съедают одежду после съёмки. Вход идет все: от яиц до перца чили. Отличным дополнением для нарядов Сине стали кастрюли и решетки для гриля.

Так что её наряды радуют не только её подписчиков, но и желудки родственников Сине!

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Джерело: twizz.ru