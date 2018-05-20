Бывшие пациенты и украинские знаменитости пришли на открытие фотовыставки проекта «Я соромлюсь свого тіла»

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Участница проекта «Холостяк» Анетти и Алексей Гладушевский

В Центре украинской культуры и искусств состоялось открытие социального фотопроекта

Первые гости увидели 21 историю о том, как важно вовремя обратиться к врачу. О том, что никогда нельзя опускать руки - выход обязательно найдется.

«5 лет назад проект «Я соромлюсь свого тіла» взял на себя смелость начать говорить о здоровье и болезнях такими, какие они есть. Мы взяли на себя смелость показывать то, о чем не говорят, стесняются, прикрываются. Все 5 лет проект делает все, чтобы в нашей стране, где уровень осведомленности относительно здоровья слишком низкий, люди начали обращаться к врачам. И мы рады, что люди научились откровенно говорить о беде, с которой они жили годами, и не стесняться просить о врачебной помощи. Мне кажется, это первый шаг до того оздоровления нации, которую мы все хотим видеть», - прокомментировал открытие фотовыставки хирург-травматолог и телеведущий Валерий Ославский.

Открытие фотовыставки посетили врачи, которые лечили участников проекта и звездные гости, среди которых были замечены: Надежда Матвеева, Слава и Марина Узелковы, Алексей Гладушевский, Мирослава Ульянина, Вита Евтушина, Анна Сагайдачная, Слава Соломка, участницы шоу «Холостяк» Анетти и Иванна и др. И, конечно, бессменные эксперты проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский, Людмила Шупенюк, Катерина Безвершенко.

Также на свои счастливые фото пришли посмотреть бывшие пациенты проекта. С восторгом смотрели на красивые фотографии и со слезами перечитывали свои истории, вспоминая прошлую жизнь. У Ларисы Феденко была врожденная деформация стоп по типу конской стопы. Из-за мастектомии у Лены Асеевой была удалена грудь, и врачи не могли даже поставить импланты. Валерия Усик к 24 годам имела 9 размер груди, из-за которого страдала и 4 стадию ожирения. Лариса Дятлюк была одной из самых сложных пациенток первого сезона – 21 год женщина жила с огромной опухолью на голове, которая закрывала ей ухо и глаз. Благодаря проекту участники изменили свою жизнь, и теперь они – счастливые герои уникального фотопроекта.