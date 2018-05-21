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    Рим, Ницца, Сидней, Копенгаген: Добкин-младший похвастался роскошными путешествиями

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    Дмитрий Добкин - Рим, Ницца, Сидней, Копенгаген: Добкин-младший похвастался роскошными путешествиями
    Дмитрий Добкин

    Политик завел страницу в Instagram и наполнил ее снимками из поездок в разные страны

    Младший брат депутата Михаила Добкина, Дмитрий, который также является депутатом, завел страницу в Instagram. На ней он выложил сразу целый ряд фото со своих путешествий в Австралию, Италию, Данию, Испанию.

    Пресса предполагает, что это лишь начало его тревел-блога, в котором вскоре обещают появиться снимки и из многих других стран.

    Наравне с достопримечательностями на его фото появляются и спортивные поединки, в частности хоккей и футбол.

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    Рим, Ницца, Сидней, Копенгаген: Добкин-младший похвастался роскошными путешествиями
    Рим, Ницца, Сидней, Копенгаген: Добкин-младший похвастался роскошными путешествиями
    Рим, Ницца, Сидней, Копенгаген: Добкин-младший похвастался роскошными путешествиями
    Рим, Ницца, Сидней, Копенгаген: Добкин-младший похвастался роскошными путешествиями
    Рим, Ницца, Сидней, Копенгаген: Добкин-младший похвастался роскошными путешествиями
    Рим, Ницца, Сидней, Копенгаген: Добкин-младший похвастался роскошными путешествиями

    Эти фото заставили журналистов вспомнить декларацию о доходах политика. В документе указывается, что в наличных средствах он хранит больше 5,5 млн. грн., а также $300 тыс. При этом ежегодный доход Добкина составляет около миллиона гривен. Кроме того, в декларации указано 11 часов самого Дмитрия и восемь хронометров его супруги.

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    Джерело: Табло ID

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