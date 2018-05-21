Короткие шорты и шапка-ушанка: В сети появились первые снимки Марго Робби для рекламы Chanel

В сети опубликован первый кадр новой рекламной компании Chanel

Модный дом Chanel представил первый кадр из рекламной кампании новой коллекции одежды Coco Neige, которая была анонсирована в марте этого года.

Как стало известно, лицом линейки стала актриса Марго Робби, покорившая Голливуд буквально за последние несколько лет.

Автором фотосессии линейки для горнолыжного спорта Coco Neige выступил лично Карл Лагерфельд. На первом кадре кампании Марго позирует в белоснежной шапке-ушанке, свитере с ярко-желтыми элементами и, как ни странно, коротких шортах.

В коллекцию также войдут зимние куртки, комбинезоны, дубленки, а также утепленные брюки и юбки. Чуть позже модный дом представит еще одну новую коллекцию, которая получила название Coco Beach. В ней будут представлены модели для пляжного сезона будущего лета.