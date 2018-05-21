Короткие шорты и шапка-ушанка: В сети появились первые снимки Марго Робби для рекламы Chanel
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Розсилка
В сети опубликован первый кадр новой рекламной компании Chanel
Модный дом Chanel представил первый кадр из рекламной кампании новой коллекции одежды Coco Neige, которая была анонсирована в марте этого года.
Как стало известно, лицом линейки стала актриса Марго Робби, покорившая Голливуд буквально за последние несколько лет.
Автором фотосессии линейки для горнолыжного спорта Coco Neige выступил лично Карл Лагерфельд. На первом кадре кампании Марго позирует в белоснежной шапке-ушанке, свитере с ярко-желтыми элементами и, как ни странно, коротких шортах.
В коллекцию также войдут зимние куртки, комбинезоны, дубленки, а также утепленные брюки и юбки. Чуть позже модный дом представит еще одну новую коллекцию, которая получила название Coco Beach. В ней будут представлены модели для пляжного сезона будущего лета.
«Эта съемка была одним из величайших событий в моей карьере. Энергия и вибрация на съемочной площадке были невероятно замечательными и взаимными. Первая фраза, которую я услышала от Карла Лагерфельда, была о том, что нам, людям, не нужно слишком серьезно относиться к себе. Он очень творческий человек и точно знает, чего хочет. Это было потрясающе», – поделилась впечатлениями Робби.