  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    «Позитив рождается в борьбе»: интересный наряд Александра Дубинского

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    «Позитив рождается в борьбе»: интересный наряд Александра Дубинского
    facebook.com/dubinskyi

    В сети опубликовали оригинальное фото нардепа от «Слуги народа» Александр Дубинский

    Фотограф Ян Доброносов «подловил» Александра Дубинского в интересном наряде во время сессии ВРУ и выложил фотографию в.

    При этом подписал «Футболки Дубинского».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    facebook.com/yan.dobronosov
    facebook.com/yan.dobronosov

    Нардеп пришел в Раду в футболке с надписью «Позитив рождается в борьбе».

    Александр Дубинский - украинский журналист, блогер, ведущий программы «Деньги» и руководитель творческой группы департамента журналистских расследований телеканала «1 + 1»; украинский политик, народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа». 

    Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

    По оценке «Детектор медиа», когда Александр Дубинский начал работать руководителем департамента журналистских расследований на «1 + 1» в 2010 году, он стал четко и последовательно отстаивать интересы владельца канала Игоря Коломойского. 

    Так, отдельные выпуски «Украинской сенсаций» имеют признаки политического заказа. В частности, речь идет о выпуске от 23 марта 2019 «50 оттенков Порошенко», где тогдашнего Президента Украины обвинили в создании преступной группировки на территории Молдовы и причастности к убийству своего брата Михаила. 

    Журналистка телеканала «1 + 1» Соломия Витвицкая назвала такие расследования «странными» и заверила, что студия ТСН не имеет к ним отношения. При этом у Александра Дубинского, среди фаворитов на президентских выборах 2019 года, есть много критических материалов о Петре Порошенко и только один о Юлии Тимошенко. 

    В то же время чуть ли не каждый публичный шаг Владимира Зеленского показан в положительном свете.

    Читайте також
    фотограф депутат журналист деньги Александр Дубинский
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ