«Позитив рождается в борьбе»: интересный наряд Александра Дубинского

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В сети опубликовали оригинальное фото нардепа от «Слуги народа» Александр Дубинский

Фотограф Ян Доброносов «подловил» Александра Дубинского в интересном наряде во время сессии ВРУ и выложил фотографию в.

При этом подписал «Футболки Дубинского».

Нардеп пришел в Раду в футболке с надписью «Позитив рождается в борьбе».

Александр Дубинский - украинский журналист, блогер, ведущий программы «Деньги» и руководитель творческой группы департамента журналистских расследований телеканала «1 + 1»; украинский политик, народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».

Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По оценке «Детектор медиа», когда Александр Дубинский начал работать руководителем департамента журналистских расследований на «1 + 1» в 2010 году, он стал четко и последовательно отстаивать интересы владельца канала Игоря Коломойского.

Так, отдельные выпуски «Украинской сенсаций» имеют признаки политического заказа. В частности, речь идет о выпуске от 23 марта 2019 «50 оттенков Порошенко», где тогдашнего Президента Украины обвинили в создании преступной группировки на территории Молдовы и причастности к убийству своего брата Михаила.

Журналистка телеканала «1 + 1» Соломия Витвицкая назвала такие расследования «странными» и заверила, что студия ТСН не имеет к ним отношения. При этом у Александра Дубинского, среди фаворитов на президентских выборах 2019 года, есть много критических материалов о Петре Порошенко и только один о Юлии Тимошенко.

В то же время чуть ли не каждый публичный шаг Владимира Зеленского показан в положительном свете.