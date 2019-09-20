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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    22-летняя любительница откровенных образов примерила новое платье

    Кайли Дженнер похвасталась стройной фигурой в экстремально коротком платье с острыми плечами и длинными рукавами. Облегающий наряд из переливающейся ткани подчеркнул тонкую талию и пышную грудь юной миллиардерши. Самодостаточное платье не нуждается в дополнительных аксессуарах. Кайли дополнила его лишь небольшими серьгами.

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    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье
    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер вышла в свет в экстремально коротком платье

    Модные критики сразу определили стоимость наряда – 2910 фунтов стерлингов. Многие подписчики поразились высокой стоимости платья. «Твоя фигура была создана, чтобы носить такие платья», «Это же просто кусочек ткани. За что такие деньги?», «Наряд красивый, хоть и по заоблачной цене», - написали фолловеры в Instagram.

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