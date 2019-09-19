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    Політика

    Савченко вестиме програму на каналі соратника Медведчука

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    Надія Савченко - Савченко вестиме програму на каналі соратника Медведчука
    Надія Савченко
    Фото: Главком

    Нардепка минулого скликання Надія Савченко «розкаже всі секрети Верховної Ради»

    На каналі Zik, що належить наближеному до Віктора Медведчука Тарасу Козаку, стартує програма «Коментатор. Верховна Рада з інсайтом», яку буде вести Надія Савченко

    Про це йдеться у Facebook телеканалу Zik.

    Зазначається, що нардепка минулого скликання Надія Савченко розкаже всі секрети Верховної Ради.

    Як йдеться в анонсі, вона розповість, що відбувається в кулуарних розмовах, «як у вас крадуться ваші гроші з бюджету, як приймаються злочинні для українців закони» тощо.

    Раніше Савченко поскаржилася на те, що її не хочуть брати на роботу.

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