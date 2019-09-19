Савченко вестиме програму на каналі соратника Медведчука
Надія Савченко
Фото: Главком
Нардепка минулого скликання Надія Савченко «розкаже всі секрети Верховної Ради»
На каналі Zik, що належить наближеному до Віктора Медведчука Тарасу Козаку, стартує програма «Коментатор. Верховна Рада з інсайтом», яку буде вести Надія Савченко
Про це йдеться у Facebook телеканалу Zik.
Зазначається, що нардепка минулого скликання Надія Савченко розкаже всі секрети Верховної Ради.
Як йдеться в анонсі, вона розповість, що відбувається в кулуарних розмовах, «як у вас крадуться ваші гроші з бюджету, як приймаються злочинні для українців закони» тощо.
Раніше Савченко поскаржилася на те, що її не хочуть брати на роботу.