Савченко вестиме програму на каналі соратника Медведчука



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Надія Савченко Фото: Главком

Нардепка минулого скликання Надія Савченко «розкаже всі секрети Верховної Ради»

На каналі Zik, що належить наближеному до Віктора Медведчука Тарасу Козаку, стартує програма «Коментатор. Верховна Рада з інсайтом», яку буде вести Надія Савченко

Про це йдеться у Facebook телеканалу Zik.

Зазначається, що нардепка минулого скликання Надія Савченко розкаже всі секрети Верховної Ради.

Як йдеться в анонсі, вона розповість, що відбувається в кулуарних розмовах, «як у вас крадуться ваші гроші з бюджету, як приймаються злочинні для українців закони» тощо.

Раніше Савченко поскаржилася на те, що її не хочуть брати на роботу.