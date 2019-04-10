Штормовые бретонские пейзажи в объективе Матье Риврина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Матье Риврин

Его родина – живописная Бретань. Возможно, именно ее необыкновенные природные ландшафты и вдохновили Матье Риврина выбрать жанр пейзажной фотографии

Маленькие рыбацкие деревушки, лодки, башни, шпили, чайки, волшебные рассветы и закаты. А еще – суровые скалы, волны, штормовые ветра.

Матье Риврин родился в 1989 году в Бресте, городе в северо-западной части Франции. Свою первую камеру он приобрел в возрасте 21 года, чтобы фотографировать городские пейзажи Гренобля – города, где он учился. С тех пор Матье создал коллекцию восхитительных фотографий.

Прежде всего его интересуют пейзажи с маяками, на которые так богата его родная Бретань. Здесь находится треть маяков и сигнальных семафоров всего побережья Франции. Начиная с XVIII века, эти неприступные гранитные крепости, окруженные ореолом кельтских легенд, предупреждают моряков об опасности, противостоя бурям. Во всем этом – настоящая, естественная красота и природная драматургия. Здесь хочется слушать прибой и думать о вечном.

Особенно бретонские пейзажи прекрасны после заката или перед восходом солнца, в периоды так называемого «синего часа», отделяющего день от ночи.

В 2012 году вместе с пятью бретонскими фотографами Матье Риврин создал коллектив «Breizh'scapes», специализирующийся на съемке пейзажей. В 2015 году они выпустили фотокнигу «Крестоносцы в Бретани».

Матье Риврин увлекается аэросъемкой, снимая бретонские маяки с высоты птичьего полета. Глядя на эти потрясающие пейзажи, можно представить себе, как их видят чайки. В числе его работ – захватывающие аэроснимки аббатства Мон-Сен-Мишель – природно-исторического комплекса, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Свои работы он публикует в Instagram и Facebook.

Джерело: cameralabs.org