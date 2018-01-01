Женщины запустили в соцсетях флешмоб в поддержку больших носов

Набирает популярность флешмоб, который направлен на популяризацию больших носов в индустрии моды и красоты

В сети все чаще появляются фотографии девушек, сопровождающиеся хэштегом #SideProfileSelfie. На них изображаются представительницы прекрасного пола, имеющие большие носы. Акцию запустила британская журналистка Радхика Сангхани, которая всю жизнь ненавидела свой длинный нос. Но со временем ее взгляды на красоту изменились. Радхика выложила фото в



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Радхика Сангхани

Набирает популярность флешмоб, который направлен на популяризацию больших носов в индустрии моды и красоты

В сети все чаще появляются фотографии девушек, сопровождающиеся хэштегом #SideProfileSelfie. На них изображаются представительницы прекрасного пола, имеющие большие носы.

Акцию запустила британская журналистка Радхика Сангхани, которая всю жизнь ненавидела свой длинный нос. Но со временем ее взгляды на красоту изменились. Радхика выложила фото в свой профиль, призвав сломать «табу на большие носы».

Журналистка убеждает всех женщин в том, что необходимо прекратить ненавидеть носы за большие размеры и научиться просто любить их. Также Радхика ставит перед собой цель привлечь внимание представителей индустрии моды к необычной внешности женщин с большими носами.

Девушка была поражена реакцией других людей на ее затею. Она услышала огромное количество слов поддержки и получила десятки фотографий в личные сообщения.

Множество женщин со всего мира сейчас искренне благодарны Радхике. Закомплексованные девушки заметили, что публичная демонстрация их особенностей внешности подарила им уверенность в себя. Ранее они ненавидели свои носы, но благодаря флешмобу стали гордиться своей внешностью.

В настоящее время к флешмобу присоединились не только женщины, но и мужчины - все они под хэштегом #SideProfileSelfie в социальных сетях публикуют свои фотографии.

Джерело: 24tv.ua