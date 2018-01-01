Брови в виде рыбьего хвоста: Новый бьюти-тренд взорвал соцсети

В последние годы пристальное внимание визажистов и стилистов приковано в бровям

Гуру бьюти-индустрии придумали уже огромное количество способов их накрасить, уложить и даже дорисовать. Казалось бы, уже всё перепробовали: брови-перья, волны, ёлки, но нет, в сети появился новый тренд. Начала эту тенденцию бьюти-блогер и визажист Худа Каттан из ОАЭ. На своей странице в соцсети девушка опубликовала необычный макияж с



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В последние годы пристальное внимание визажистов и стилистов приковано в бровям

Гуру бьюти-индустрии придумали уже огромное количество способов их накрасить, уложить и даже дорисовать. Казалось бы, уже всё перепробовали: брови-перья, волны, ёлки, но нет, в сети появился новый тренд.

Начала эту тенденцию бьюти-блогер и визажист Худа Каттан из ОАЭ. На своей странице в соцсети девушка опубликовала необычный макияж с раздвоенными бровями, которые напоминают рыбий хвост и поставила под снимком хештег #fishtailbrows (брови-рыбьи хвосты). Также бьюти-блогер поинтересовалась у своих подписчиков, понравились ли им новый вид ее бровей. Конечно, мнения пользователей разделились: кому-то понравилась эта идея, а кто-то не оценил такого подхода к бровям. Но тем не менее, многие красотки решили попробовать сделать такой же мейкап и продемонстрировать результат всем пользователям в Instagram.

Читайте также: Модели plus size устроили акцию протеста в Лондоне