Легендарная модель снялась для Playboy, несмотря на возраст

67-летняя британско-американская актриса Джейн Сеймур снялась в эффектной фотосессии

Британско-американская актриса Джейн Сеймур, известная по роли в сериале «Доктор Куин», в третий раз снялась для популярного журнала Playboy. 67-летняя Сеймур, которая также была девушкой Джеймса Бонда в восьмом фильме о суперагенте «Живи и дай умереть», ранее снималась для журнала в 1973 и 1987 годах. Актриса в очередной



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Джейн Сеймур в третий раз снялась для Playboy

67-летняя британско-американская актриса Джейн Сеймур снялась в эффектной фотосессии

Британско-американская актриса Джейн Сеймур, известная по роли в сериале «Доктор Куин», в третий раз снялась для популярного журнала Playboy.

67-летняя Сеймур, которая также была девушкой Джеймса Бонда в восьмом фильме о суперагенте «Живи и дай умереть», ранее снималась для журнала в 1973 и 1987 годах. Актриса в очередной раз доказала, что женская красота не увядает даже на исходе седьмого десятка.

В интервью Playboy актриса призналась, что чувствует себя более сексуальной, чем в молодости. По ее мнению, существует огромная свобода в том, чтобы жить столько, сколько живет она. Актриса говорит, что избегает инъекций ботокса и пластической хирургии, чтобы всегда чувствовать себя собой.

«Я не делала никаких хирургических операций или инъекций, или чего-то еще. Поэтому я все еще выгляжу собой. Каждый день я чувствую искушение, но потом смотрю на людей, которых знаю, и не узнаю их», - заявила Сеймур. Пикантная фотосессия состоялась в доме артистки.

Радостной новостью актриса также поделилась в своем Instsgram. «Я наконец могу поделиться этим с вами! Недавно я сфотографировался и дала интервью в моем доме для Playboy. Я рассказываю о своей карьере, моей семье и том, почему в 67 я чувствую себя лучше», - говорится в сообщении.

Джерело: 24tv.ua