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    Легендарная модель снялась для Playboy, несмотря на возраст

    67-летняя британско-американская актриса Джейн Сеймур снялась в эффектной фотосессии
    Британско-американская актриса Джейн Сеймур, известная по роли в сериале «Доктор Куин», в третий раз снялась для популярного журнала Playboy. 67-летняя Сеймур, которая также была девушкой Джеймса Бонда в восьмом фильме о суперагенте «Живи и дай умереть», ранее снималась для журнала в 1973 и 1987 годах. Актриса в очередной
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    Джейн Сеймур в третий раз снялась для Playboy
    Джейн Сеймур в третий раз снялась для Playboy

    67-летняя британско-американская актриса Джейн Сеймур снялась в эффектной фотосессии

    Британско-американская актриса Джейн Сеймур, известная по роли в сериале «Доктор Куин», в третий раз снялась для популярного журнала Playboy.

    67-летняя Сеймур, которая также была девушкой Джеймса Бонда в восьмом фильме о суперагенте «Живи и дай умереть», ранее снималась для журнала в 1973 и 1987 годах. Актриса в очередной раз доказала, что женская красота не увядает даже на исходе седьмого десятка.

    В интервью Playboy актриса призналась, что чувствует себя более сексуальной, чем в молодости. По ее мнению, существует огромная свобода в том, чтобы жить столько, сколько живет она. Актриса говорит, что избегает инъекций ботокса и пластической хирургии, чтобы всегда чувствовать себя собой.

    «Я не делала никаких хирургических операций или инъекций, или чего-то еще. Поэтому я все еще выгляжу собой. Каждый день я чувствую искушение, но потом смотрю на людей, которых знаю, и не узнаю их», - заявила Сеймур. Пикантная фотосессия состоялась в доме артистки.

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    Легендарная модель снялась для Playboy, несмотря на возраст
    Легендарная модель снялась для Playboy, несмотря на возраст
    Легендарная модель снялась для Playboy, несмотря на возраст
    Легендарная модель снялась для Playboy, несмотря на возраст
    Легендарная модель снялась для Playboy, несмотря на возраст
    Легендарная модель снялась для Playboy, несмотря на возраст
    Легендарная модель снялась для Playboy, несмотря на возраст
    Легендарная модель снялась для Playboy, несмотря на возраст
    Легендарная модель снялась для Playboy, несмотря на возраст

    Радостной новостью актриса также поделилась в своем Instsgram. «Я наконец могу поделиться этим с вами! Недавно я сфотографировался и дала интервью в моем доме для Playboy. Я рассказываю о своей карьере, моей семье и том, почему в 67 я чувствую себя лучше», - говорится в сообщении.

    Джерело: 24tv.ua

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