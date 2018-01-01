Фото нелепых поз, в которых спят домашние любимцы. Новый флешмоб

Эти снимки демонстрируют сверхъестественную гибкость домашних животных

В Японии пользователи твиттера устроили флешмоб, в котором делятся фотографиями своих домашних любимцев, спящих в очень странных позах. Название этого флешмоба можно перевести как «сумасшедшие позы, в которых засыпают животные». Кроме собак и кошек японцы выкладывают снимки своих домашних попугаев, грызунов и даже ежей с необычным



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Эти снимки демонстрируют сверхъестественную гибкость домашних животных

В Японии пользователи твиттера устроили флешмоб, в котором делятся фотографиями своих домашних любимцев, спящих в очень странных позах. Название этого флешмоба можно перевести как «сумасшедшие позы, в которых засыпают животные». Кроме собак и кошек японцы выкладывают снимки своих домашних попугаев, грызунов и даже ежей с необычным выражением мордочки или в неожиданных местах, пишет «Главком».

Фотографии, сделанные в рамках этого флешмоба, получили невероятную популярность. Теперь его участниками являются не только жители Японии, но и пользователи твиттера со всего мира.

Особенно популярными стали фотографии котов, которые в очередной раз заставляют задуматься о том, что эти животные - настоящие инопланетяне. Ведь так невероятно выгибать свои тела, чтобы вписаться в любую форму не может больше никто.

Любимцы на этих фото помещаются в чашки, напоминают летучих мышей, спят вниз головой, удачно располагаются на двери машины и просто засыпают сидя, подпирая головой мебель. Выглядят такие фотографии действительно забавно.

Фотографии доказывают, что домашние животные обладают сверхъестественной гибкостью, или по-настоящему высокой терпимостью к боли. Так или иначе, когда дело доходит до того, чтобы прилечь, животные могут выбирать крайне неожиданные позы.