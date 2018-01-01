Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей

Звезда Голливуда превратил свой твиттер в настоящее бюро находок

У голливудского актера Тома Хэнкса появилось необычное хобби. Он превратил свой Twitter в настоящее бюро находок: уже достаточно долго он публикует в нем фотографии потерянных вещей. Зачастую это достаточно странные вещи. Мужчина фотографирует их просто на улице: шапки, ботинки, туфли, перчатки. На необычную манеру ведения аккаунта актером



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Том Хэнкс

Звезда Голливуда превратил свой твиттер в настоящее бюро находок

У голливудского актера Тома Хэнкса появилось необычное хобби. Он превратил свой Twitter в настоящее бюро находок: уже достаточно долго он публикует в нем фотографии потерянных вещей. Зачастую это достаточно странные вещи. Мужчина фотографирует их просто на улице: шапки, ботинки, туфли, перчатки.

На необычную манеру ведения аккаунта актером обратили внимание западные СМИ. Значительная часть его твитов — снимки какого-нибудь потерянного предмета, который он увидел во время прогулки по Нью-Йорку.

Также актер является любителем острого словечка и не скупится на комментарии под снимками. В них он задается ироничним вопросом, как можно было потерять тот или иной предмет. Интересно, что чаще всего ему попадаются перчатки.

Напомним, что сегодня, 22 февраля, в украинский прокат выходит лента «Секретное досье», в которой Хэнкс исполнил главную роль.

Кроме любви к странным фото и забавных твитов Том Хэнкс имеет и весьма благородное увлечение – звезда фильмов «Форрест Гамп» и «Шпионский мост» коллекционирует винтажные пишущие машинки.

В поле интересов актера входят те устройства, которые увидели свет в предвоенные годы, причем Хэнкс не только собирает машинки, но и чинит их в случае поломки. Знания актера пригодились и современникам – Хэнкс выступил консультантом программистов, изготовивших эмулятор пишущей машинки для iPad.

Джерело: segodnya.ua