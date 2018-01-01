  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей

    Звезда Голливуда превратил свой твиттер в настоящее бюро находок
    У голливудского актера Тома Хэнкса появилось необычное хобби. Он превратил свой Twitter в настоящее бюро находок: уже достаточно долго он публикует в нем фотографии потерянных вещей. Зачастую это достаточно странные вещи. Мужчина фотографирует их просто на улице: шапки, ботинки, туфли, перчатки. На необычную манеру ведения аккаунта актером
    • Сьогодні, 12:50
    • Розсилка
    Том Хэнкс
    Том Хэнкс

    Звезда Голливуда превратил свой твиттер в настоящее бюро находок

    У голливудского актера Тома Хэнкса появилось необычное хобби. Он превратил свой Twitter в настоящее бюро находок: уже достаточно долго он публикует в нем фотографии потерянных вещей. Зачастую это достаточно странные вещи. Мужчина фотографирует их просто на улице: шапки, ботинки, туфли, перчатки.

    На необычную манеру ведения аккаунта актером обратили внимание западные СМИ. Значительная часть его твитов — снимки какого-нибудь потерянного предмета, который он увидел во время прогулки по Нью-Йорку.

    Также актер является любителем острого словечка и не скупится на комментарии под снимками. В них он задается ироничним вопросом, как можно было потерять тот или иной предмет. Интересно, что чаще всего ему попадаются перчатки.

    Напомним, что сегодня, 22 февраля, в украинский прокат выходит лента «Секретное досье», в которой Хэнкс исполнил главную роль.

    1 з 39
    на весь екран згорнути
    «Кто потерял носок? Я имею в виду, как можно уронить носок?»
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    «Её оставили в спешке!»
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    «Затерянную пару трудно найти.»
    «Потерянная шляпа? Холодно голове!»
    «Надеюсь, что носок остался»
    «Прокат лыжных ботинок»
    Том Хэнкс публикует в твиттере странные фото потерянных вещей
    «Видите перчатку? Потерянная и одинокая. Неожиданно!»
    «Варежка? Ботинок? Шляпа? Не знаю, но это было потеряно».
    «Увидел потерянную вилку в море и забрал её».
    «Студия Warner Bros. Последний день съёмок „Салли“. Работа сделана. Перчатки сняты».

    Кроме любви к странным фото и забавных твитов Том Хэнкс имеет и весьма благородное увлечение – звезда фильмов «Форрест Гамп» и «Шпионский мост» коллекционирует винтажные пишущие машинки.

    В поле интересов актера входят те устройства, которые увидели свет в предвоенные годы, причем Хэнкс не только собирает машинки, но и чинит их в случае поломки. Знания актера пригодились и современникам – Хэнкс выступил консультантом программистов, изготовивших эмулятор пишущей машинки для iPad.

    Джерело: segodnya.ua

    Читайте також
    фотография актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ