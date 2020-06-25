Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»



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Ольга Янчук сейчас занимает 687 место в рейтинге WTA

Нападающий киевского «Динамо» Жерсон Родригес, выступающий на правах аренды в турецком «Анкарагюджю», начал встречаться с украинской теннисисткой Ольгой Янчук.

В частности, 20 июня люксембургский футболист праздновал свое 25-летие, а Ольга опубликовала в Instagram их совместное фото.

«C Днем рождения. Спасибо за ежедневную улыбку на моем лице. Люблю тебя», - написала Янчук.

Ольга Янчук сейчас занимает 687 место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом было 213 место.

За карьеру девушка заработала более 140 тысяч долларов.

Стоит отметить, что у Родригеса уже есть сын, которому почти два года.