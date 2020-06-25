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    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»

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    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»

    Ольга Янчук сейчас занимает 687 место в рейтинге WTA

    Нападающий киевского «Динамо» Жерсон Родригес, выступающий на правах аренды в турецком «Анкарагюджю», начал встречаться с украинской теннисисткой Ольгой Янчук.

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    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»
    Теннисистка Ольга Янчук: горячая красотка с пышными формами пленила сердце игрока «Динамо»

    В частности, 20 июня люксембургский футболист праздновал свое 25-летие, а Ольга опубликовала в Instagram их совместное фото.

    «C Днем рождения. Спасибо за ежедневную улыбку на моем лице. Люблю тебя», - написала Янчук.

    Ольга Янчук сейчас занимает 687 место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом было 213 место.

    За карьеру девушка заработала более 140 тысяч долларов.

    Стоит отметить, что у Родригеса уже есть сын, которому почти два года.

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