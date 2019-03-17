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    #Trashtag: в сети обретает популярность новый экологический челлендж

    • www.boredpanda.com
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    #Trashtag: в сети обретает популярность новый экологический челлендж
    boredpanda.com

    Люди очищают планету от мусора и выкладывают фотоотчеты в интернет

    Хэштеги и вирусные вызовы обычно представляют собой забавные или знаковые моменты в поп-культуре, но появилось новое вирусное движение, цель которого не развлекать, а помочь спасти планету.

    Ежегодно образуется 1,3 миллиарда тонн бытовых отходов, и только 258-368 миллионов тонн из них попадают в крупнейшие свалки, а миллион тонн попадает в океан. 

    В социальных сетях набирает обороты новый флешмоб, который появился впервые на сайте Reddit. Пользователи из разных уголков мира делают снимки мусора на улицах до и после уборки. Акцию создали для того, чтобы приобщить людей к заботе об окружающей среде. 

    10 марта один из пользователей социального новостного сайта Reddit запустил челлендж для «всех скучающих подростков». 

    Он попросил пользователей выкладывать фотографии до и после уборки загрязненных территорий. Многим эта идея пришлась по вкусу, и в комментариях предложили название нового челленджа — #trashtag.

    Комментаторы выразили надежду, что движение наберет популярность, сравнив его с Ice Bucket Challenge, когда пользователи обливались холодной водой на видео в благотворительных целях. 

    Вскоре фотографии убранных пляжей и парков начали появляться и в других социальных сетях. Например, в Instagram. Люди активно поддержали инициативу и стараются сделать чище разные уголки нашей земли.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Некоторые пользователи занимаются уборкой даже во время путешествия. Так к акции приобщились в Непале.

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