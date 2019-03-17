#Trashtag: в сети обретает популярность новый экологический челлендж

boredpanda.com

Люди очищают планету от мусора и выкладывают фотоотчеты в интернет

Хэштеги и вирусные вызовы обычно представляют собой забавные или знаковые моменты в поп-культуре, но появилось новое вирусное движение, цель которого не развлекать, а помочь спасти планету.

Ежегодно образуется 1,3 миллиарда тонн бытовых отходов, и только 258-368 миллионов тонн из них попадают в крупнейшие свалки, а миллион тонн попадает в океан.

В социальных сетях набирает обороты новый флешмоб, который появился впервые на сайте Reddit. Пользователи из разных уголков мира делают снимки мусора на улицах до и после уборки. Акцию создали для того, чтобы приобщить людей к заботе об окружающей среде.

10 марта один из пользователей социального новостного сайта Reddit запустил челлендж для «всех скучающих подростков».

Он попросил пользователей выкладывать фотографии до и после уборки загрязненных территорий. Многим эта идея пришлась по вкусу, и в комментариях предложили название нового челленджа — #trashtag.

Комментаторы выразили надежду, что движение наберет популярность, сравнив его с Ice Bucket Challenge, когда пользователи обливались холодной водой на видео в благотворительных целях.

Вскоре фотографии убранных пляжей и парков начали появляться и в других социальных сетях. Например, в Instagram. Люди активно поддержали инициативу и стараются сделать чище разные уголки нашей земли.

Некоторые пользователи занимаются уборкой даже во время путешествия. Так к акции приобщились в Непале.