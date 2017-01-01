Запорізький «ЗНТУ-ЗАБ» отримав суперника по 1/8 фіналу Кубку «Челлендж»

Українська команда протистоятиме клубу з Люксембургу

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу гандбольного Кубку «Челлендж» серед чоловіків. «ЗНТУ-ЗАБ» отримав у суперники клуб з Люксембургу «Берчем», інформує офіційний сайт Федерації гандболу України. Перша гра запланована на 11-12 лютого, матч-відповідь – на 17-18 лютого 2018 року. У минулому раунді єврокубка