  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Запорізький «ЗНТУ-ЗАБ» отримав суперника по 1/8 фіналу Кубку «Челлендж»

    Українська команда протистоятиме клубу з Люксембургу
    Відбулося жеребкування 1/8 фіналу гандбольного Кубку «Челлендж» серед чоловіків. «ЗНТУ-ЗАБ» отримав у суперники клуб з Люксембургу «Берчем», інформує офіційний сайт Федерації гандболу України. Перша гра запланована на 11-12 лютого, матч-відповідь – на 17-18 лютого 2018 року. У минулому раунді єврокубка
    • Вчора, 20:20
    • Розсилка

    Українська команда протистоятиме клубу з Люксембургу

    Відбулося жеребкування 1/8 фіналу гандбольного Кубку «Челлендж» серед чоловіків.

    «ЗНТУ-ЗАБ» отримав у суперники клуб з Люксембургу «Берчем», інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Перша гра запланована на 11-12 лютого, матч-відповідь – на 17-18 лютого 2018 року.

    У минулому раунді єврокубка «ЗНТУ-ЗАБ» двічі розгромив чорногорський «Мойковац» 36:20 і 35:26.

    Як інформує видання, матчі з «Берчемом» стануть нелегким випробуванням.

    За цей клуб вступають легіонери з Німеччини, Франції, Португалії, Угорщини Сербії та Греції.

    Раніше «Берчем» двічі переконливо розібрався із сербським «Самотом» - 26:21 і 33:24.

    Окрім «ЗНТУ-ЗАБ», від України у єврокубках продовжує виступи ще один клуб – «Мотор», який 3 грудня у Лізі чемпіонів зустрінеться з французьким «Монпельє».

    жеребкування командні ігрові види спорту Гандбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ