Запорізький «ЗНТУ-ЗАБ» отримав суперника по 1/8 фіналу Кубку «Челлендж»
- Вчора, 20:20
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Розсилка
Українська команда протистоятиме клубу з Люксембургу
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу гандбольного Кубку «Челлендж» серед чоловіків.
«ЗНТУ-ЗАБ» отримав у суперники клуб з Люксембургу «Берчем», інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
Перша гра запланована на 11-12 лютого, матч-відповідь – на 17-18 лютого 2018 року.
У минулому раунді єврокубка «ЗНТУ-ЗАБ» двічі розгромив чорногорський «Мойковац» 36:20 і 35:26.
Як інформує видання, матчі з «Берчемом» стануть нелегким випробуванням.
За цей клуб вступають легіонери з Німеччини, Франції, Португалії, Угорщини Сербії та Греції.
Раніше «Берчем» двічі переконливо розібрався із сербським «Самотом» - 26:21 і 33:24.
Окрім «ЗНТУ-ЗАБ», від України у єврокубках продовжує виступи ще один клуб – «Мотор», який 3 грудня у Лізі чемпіонів зустрінеться з французьким «Монпельє».