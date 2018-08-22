В сети набирает популярность новый челлендж «Падающие звезды»
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Розсилка
Артисты начали выкладывать в инстаграм фотографии своих падений, все ради нового челленджа «Падающие звезды»
Посты с хэштегом #fallingstars2018 выложили Яна Рудковская, DJ Smash и обычные пользователи соцсети.
Флешмоб «Падающие звезды» в инстаграме начала видеограф Любаша Шеверда.
Она 18 июня выложила в свой инстаграм целую серию фотографий с лежащими на полу девушками, как будто после падения. Судя по описанию, снимки были сделаны в Барнауле.
Флешмоб — это заранее спланированная массовая акция. Еще это модно называть челенджем или эстафетой. Простым языком, люди повторяют друг за другом одни и те же действия, тем самым привлекая внимания и пытаясь донести до широких масс какое-то важное сообщение.
К примеру, был такой челендж с обливанием ледяной водой, когда не только обычные люди, селебрити с мировой популярностью с удовольствием его подхватили и тем самым сфокусировали внимание на больных редкой болезнью и помощи людям.
Но трендом «падающие» фотографии сделал DJ Smash (Андрей Шихман). Под хэштегом #fallingstars2018 он 30 июля выложил фото, на котором лежит у трапа самолета словно только что упал с высоты.
В после он отметил рэпера Тимати, продюсера Яну Рудковскую, телеведущую Викторию Лопыреву и многих других, чтобы они тоже выполнили этот челлендж.
Ход сработал — Рудковская, Лопырева и многие другие селебрити стали выкладывать свои «падающие» фото. Большинство «падают» с частных самолетов и роскошных яхт, чтобы подчеркнуть «звездность».
Джерело: sputnik.kg