В сети набирает популярность новый челлендж «Падающие звезды»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

#fallingstars2018

Артисты начали выкладывать в инстаграм фотографии своих падений, все ради нового челленджа «Падающие звезды»

Посты с хэштегом #fallingstars2018 выложили Яна Рудковская, DJ Smash и обычные пользователи соцсети.

Флешмоб «Падающие звезды» в инстаграме начала видеограф Любаша Шеверда.

Она 18 июня выложила в свой инстаграм целую серию фотографий с лежащими на полу девушками, как будто после падения. Судя по описанию, снимки были сделаны в Барнауле.

Флешмоб — это заранее спланированная массовая акция. Еще это модно называть челенджем или эстафетой. Простым языком, люди повторяют друг за другом одни и те же действия, тем самым привлекая внимания и пытаясь донести до широких масс какое-то важное сообщение.

К примеру, был такой челендж с обливанием ледяной водой, когда не только обычные люди, селебрити с мировой популярностью с удовольствием его подхватили и тем самым сфокусировали внимание на больных редкой болезнью и помощи людям.

Но трендом «падающие» фотографии сделал DJ Smash (Андрей Шихман). Под хэштегом #fallingstars2018 он 30 июля выложил фото, на котором лежит у трапа самолета словно только что упал с высоты.

В после он отметил рэпера Тимати, продюсера Яну Рудковскую, телеведущую Викторию Лопыреву и многих других, чтобы они тоже выполнили этот челлендж.

Ход сработал — Рудковская, Лопырева и многие другие селебрити стали выкладывать свои «падающие» фото. Большинство «падают» с частных самолетов и роскошных яхт, чтобы подчеркнуть «звездность».

Джерело: sputnik.kg