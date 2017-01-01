Український воротар запустив новий хокейний «челлендж» (відео)

Богдан Дьяченко запропонував своїм колегам продемонструвати свою майстерність володіння ключкою та шайбою

Воротар донецького «Донбасу» та національної збірної команди України Богдан Дьяченко запустив новий «челлендж», запропонувавши своїм колегам продемонструвати свою майстерність володіння ключкою та шайбою. «Челлендж» уже отримав назву #uahockeychallenge, повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги. Своє



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Богдан Дьяченко. Фото ФХУ

Богдан Дьяченко запропонував своїм колегам продемонструвати свою майстерність володіння ключкою та шайбою

Воротар донецького «Донбасу» та національної збірної команди України Богдан Дьяченко запустив новий «челлендж», запропонувавши своїм колегам продемонструвати свою майстерність володіння ключкою та шайбою.

«Челлендж» уже отримав назву #uahockeychallenge, повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги.

Своє відео гравець записав під час проведення молодіжного чемпіонату світу у словенському Бледі, за підсумками якого Дьяченко був визнаний найкращим голкіпером турніру.

19-річний виконавець показав досить дивні для воротаря трюки, які складно повторити навіть спортсменам-професіоналам, і передав естафету тренеру молодіжної збірної України Сергію Климентьєву, а також своєму колишньому та нинішньому одноклубнику – Сергію Бабинцю (нині грає за словацький «Прешов») та Антону Рубану відповідно.