Українські гімнастки візьмуть участь на етапі серії «Челлендж-Кап» у Мінську



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Україна буде представлена і в особистих змаганнях, і у групових

З 17 по 19 серпня у столиці Білорусі, Мінську, пройде черговий етап серії «Челлендж-Кап» з художньої гімнастики.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України.

Україна на цьому старті представлять лідер збірної Влада Никольченко та багаторазова переможниця міжнародних турнірів Яніка Вартлаан.

Також виступить збірна команда у групових вправах у складі Анастасії Возняк, Валерії Ханіної, Валерії Юзьвяк, Діани Міжерицької, Аліни Бихно та Тетяни Довженко.

Трансляцію змагань можна подивитися на телеканалі «Білорусь 5».

Нагадаємо, Христина Погранична представить Україну на Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року.

Додамо, що наприкінці липня збірна України з художньої гімнастики виборола три медалі на міжнародному турнірі в Італії.