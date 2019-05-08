Макс Барских в Лос-Анджелесе попал в серьезную аварию



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instagram / max_barskih

Известный певец сильно разбил свою дорогую иномарку

Известный украинский певец, выступающий в России, Макс Барских в Instagram рассказал, что угодил в ДТП в Калифорнии, где он сейчас находится. Исполнитель опубликовал снимок своего сильно разбитого автомобиля. На фотографии видно, что основной удар пришелся на переднюю часть машины. Капот очень сильно загнут, а в салоне сработали подушки безопасности.

«Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь! Со мной все хорошо, не переживайте! Я понял почему это произошло, и освоил урок», - заявил поп-исполнитель.

Певец также пояснил, что в последнее время совсем забыл, какой силой обладают мысли. Они, как он считает, все притягивают в нашу жизнь. Причем, как хорошее, так и плохое. Музыкант советует всем включать режим фильтра. Только попав в аварию, исполнитель это, как он признался, понял.